von Natalie Reiser

Erheiternd, verstörend, tragisch. Die Zeller Kultur spielt den „Schlafwagen Pegasus“ von Thornton Wilder. Ein Stück, in dem fein säuberlich voneinander getrennt wird, was Menschen denken, wie sie miteinander agieren, was ihre Entscheidungen beeinflusst, was sie umgibt.

Die Theatergruppe Ra-Runzel, die mit ihrem Namen humorvoll auf das Lebensalter der Mitglieder schließen lässt, erhielt bei der Premiere im voll besetzten Theater langen Applaus.

Ein Schlafwagen mit sieben Reisenden und einem Schaffner nimmt Fahrt von New York nach Chicago auf. In dem Abteil finden sich ein Arzt, ein Ehepaar, eine Geistesgestörte und ihre Pflegerin, zwei Arbeiter und zwei ältere Damen ein. Ein Spielleiter erklärt die Struktur des Wagens und begleitet erklärend durch die Nacht.

Der Schaffner hat eindeutig mehr zu leisten als sein Beruf normalerweise von ihm verlangt. Bei jedem Problem und Wehwehchen der Mitreisenden wird er gerufen und soll Abhilfe schaffen. Den einen ist es zu heiß, den anderen zu kalt. Es ist zu laut, um zu lesen, obendrein funktioniert die Leselampe nicht. Den Platz zu wechseln kommt nicht in Frage.

Das Stück wurde 1962 erstveröffentlicht. Vor über einem halben Jahrhundert, und doch möchte man meinen, man blickt in einen heutigen Schlafwagen – amüsiert und beschämt zugleich, wie sehr der Mensch auf seine eigenen Befindlichkeiten konzentriert ist. Wilder nimmt nicht nur unter die Lupe, wie Menschen denken, handeln und wie sie miteinander in Kontakt treten.

In einzelnen Szenen stellt er die Welt außerhalb des Zuges dar, Städte, Landschaft und Menschen, die auf Feldern nahe den Gleisen arbeiten. Das Wetter, die Zeit, die während der Reise vergeht. Planeten, die weit über dem menschlichen Kosmos kreisen.

Sätze der Philosophen Platon und Epiktet schwingen im Raum. Wilder frönt in diesem Stück, wie in vierzig weiteren, die er in dieser Form geschrieben hat, seiner „Leidenschaft für gedrängte Kürze“.

Besuch zweier Erzengel

Als unerwartet die Ehefrau Harriet stirbt, kommen zwei Erzengel in den Waggon, um sie in den Himmel mitzunehmen. Auf der Suche nach ihr treffen sie zunächst auf die anderen Reisenden, die ihre Sicht des Lebens schildern. Die Geistesgestörte, überzeugend gespielt von Heide Himstedt, findet, alle außer ihr benähmen sich wie Kinder.

Zwei Erzengel unterhalten sich mit einer verwirrten Frau: Sie sind in den Schlafwagen Pegasus gekommen, um die verstorbene Harriet abzuholen. Von links: Marianne Koschenick, Heide Himstedt und Christa Barth. | Bild: Natalie Reiser

Nach langem Zweifeln willigt die tote Harriet ein, sich von den Engeln in den Himmel begleiten zu lassen. Sie fürchtet, nicht genug geleistet zu haben im Leben. An Vergebung glaubt sie nicht. Nachdem sie gegangen ist, schließen sich die unsichtbaren Welten wieder. Zurück in der Realität nähern sich die übrigen Reisenden, beschäftigt mit ihren kleinen Sorgen dem Reiseziel.

Die schnellen und zahlreichen Szenen- und Kostümwechsel meisterten die Schauspieler bei der Premiere mit Bravour. Im Vorfeld war Britta Bechtold zwei Stunden mit der Maske beschäftigt. Während des Stücks gab es für sie als Souffleuse wenig zu tun. „Manchmal ging es einfach kreativ zu und ich musste den Anschluss im Text wiederfinden“, erzählt sie lachend nach der Aufführung. Für die Regisseurin Waltraud Rasch liegt der Reiz dieses Stücks darin, wie Wilder thematisiert, dass „um uns mehr gewebt ist, als wir sehen.“ Gleichzeitig schätze sie die Offenheit in seiner Kunst, Möglichkeiten aufzuzeigen, ohne den Einzelnen auf eine bestimmte Denkweise festzulegen.