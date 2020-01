Radolfzell hat seit etwas mehr als einer Woche einen Haushalt für 2020. Das ist die gute Nachricht. Doch im Hintergrund brodelt es weiterhin. Der Grund: Die Freie Grüne Liste (FGL) blickt mit Sorge auf die aktuelle Personalsituation in der Kernverwaltung des Radolfzeller Rathauses. Laut Fraktionssprecher Siegfried Lehmann tummeln sich dort nämlich viel mehr Mitarbeiter, als nötig.

Was den Stadtrat der Grünen diese Einschätzung äußern lässt? Ein Gutachten der Gemeindeprüfanstalt (GPA). „Das Gutachten liegt seit 2019 vor und hat keine guten Nachrichten zu Tage gebracht“, betont Lehmann. Denn aus dem Gutachten der GPA gehe seiner Aussage nach hervor, dass in der Kernverwaltung des Radolfzeller Rathauses 27 Stellen mehr zu finden seien, als in Städten mit einer vergleichbaren Größe. „Wir sind im Vergleich drüber. Und bei diesen Stellen geht es um sehr viel Geld.“

Kritik an strategischer Steuerungsunterstützung wächst

Mit Sorge blickt Lehmann auf diese Entwicklung, die seiner Einschätzung nach ihren Grund in der Umstrukturierung der Verwaltung habe. „Die Vorteile, die uns durch die strategische Steuerungsunterstützung versprochen wurden, sind nicht eingetroffen“, kritisiert er. Bevor es zu dieser Änderung gekommen sei, habe man in der Stadtverwaltung schlankere Strukturen gehabt.

Obwohl Lehmann den jetzigen Umstand harsch kritisiert, eines steht für ihn fest: Entlassungen dürfe es trotz der 27 Mehrstellen keine geben. „Dieser Umstand darf nicht zu Lasten der Mitarbeiter gehen“, betont er. Vielmehr solle es ein erneuter Umbau der Verwaltungsstrukturen richten. „Diese dürfen allerdings nicht auf Kosten des Bürgerservices vollzogen werden“, so Lehmann. Ein weiteres Problem sieht er darin, dass trotz der 27 Stellen über dem GPA-Ansatz viele Stellen in der Stadtverwaltung nicht besetzt sind. Als Beispiel nannte er hier etwa die des Stadtplaners. „Weil Stellen nicht besetzt sind, zum Teil auch schon über einen längeren Zeitraum, kommen Mitarbeiter an ihre Grenzen“, so Lehmann. Die FGL fordert deshalb, dass Radolfzell mittelfristig auf den Landesdurchschnitt der GPA kommt.

Verwaltung weist Vorwürfe zurück

In der Stadtverwaltung reagiert man mit Unverständnis auf die erhobenen Vorwürfe. „Durch unterschiedliche lokale Rahmenbedingungen, wie etwa die geografische Lage, Historie, Zielsetzungen des Gemeinderates, ergeben sich unterschiedliche Aufgaben und damit unter Umständen ein höherer Personalbedarf für die Verwaltung“, teilt die städtische Pressestelle auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Die GPA stelle in ihrem rund 200-seitigen Gutachten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in Radolfzell fest, dass die Personalausstattung in allen Bereichen der Kernverwaltung angemessen sei oder in Teilen sogar zu gering ausfalle.

Lediglich in einer Abteilung seien derzeit 1,7 Stellen über dem errechneten Bedarf vorhanden. „Diese Stellen sind nur temporär eingerichtet, bis die zahlreichen Arbeitsrückstände aus über zehn Jahren abgearbeitet sind“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung. Angesichts der großen Bedeutung der anstehenden Themen, Projekte und Maßnahmen habe der Gemeinderat zudem vier zusätzliche Stellen über Plan beschlossen: jeweils eine Stelle für das Klimaschutzmanagement, das Bildungsmanagement, aufgrund der zahlreichen Landschaftspflegemaßnahmen im Umweltbereich, aufgrund des großen Handlungsbedarfs im Verkehrsmanagement eine Stelle im Verkehrsrecht sowie eine Stelle für die Integrationsarbeit in der Stadt und den Ortsteilen.

Stellen waren Wunsch aus dem Gemeinderat

„Anträge aus dem Gremium selbst führten dazu, dass unter anderem für die Sportkoordination, die lokale Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, die Fachberatung der Kindertagesstätten und das Leerstands- und Flächenmanagement jeweils eine weitere Stelle über die GPA-Empfehlung hinaus geschaffen wurde“, teilt die Pressestelle in ihrer Stellungnahme weiter mit.