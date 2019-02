Den Schleier der Desinformation hat Hermann Leiz für Liggeringen zerrissen. Gilt in der Kernstadt das Gebot "ziemlich geheim", hält es der Ortsvorsteher des einzigen und höchsten Bergdorfs auf der Gemarkung Radolfzell eher mit dem Prinzip "ziemlich öffentlich". Er hat uns diese Mail auf unsere gestrige Glosse "Ziemlich geheim" geschickt: "Ihre Zeilen unter der Rubrik Am Rande veranlassen mich, auf die bevorstehenden unheiligen Zeiten im Solarenergiedorf oder dem Moofangerdorf hinzuweisen." Wer es im schattigen und manchmal nebligen Tal rund um Radolfzell nicht so ganz versteht, mit Solarenergiedorf und Moofangerdorf meint Leiz sein sonniges Dorf Liggeringen. Er schreibt: "Ganz so geheim wie in Radolfzell ist das Thema des Rathaussturmes in Liggeringen nicht, die Spatzen pfeifen es vom Dach." Die Ortschaftsräte wollen den Narren als „schräge Vögel“ entgegentreten und den machtgierigen Moofangern eins pfeifen und das Rathaus den Narren nicht kampflos überlassen." Die Nesträuber der Moofanger würden gegen 10.15 Uhr am Rathaus erwartet. Oft fände man heutzutage die schrägen Vögel als Skulpturen in Vorgärten , aber am Schmutzige Dunschdig seien sie im und vor dem Rathaus, schließt der Ortsvorsteher seine Werbung für einen Besuch im Bergdorf. Denn mit "Rathaus" meint Leiz auschließlich das Rathaus in Liggeringen. Schräge Vögel im Rathaus Radolfzell zu entdecken, das hat der Berghäuptling offiziell bisher nie gewagt.