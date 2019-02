In diesen unheiligen Zeiten ist höchste Vorsicht geboten. Das gilt wie immer überall und besonders im Rathaus. Der Staat gerät in Bedrängnis und wer muss es mal wieder ausbaden? Richtig, die arme Stadtverwaltung in Radolfzell. Sie steht – haha, wie jedes Jahr – kurz vor der Entmachtung. Den richtig Engagierten unter den Helden der Administration kann das nicht gefallen, sie wehren sich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Dank einer Pressestelle ist das eine Pressemitteilung, die das Rathaus hinaus in die weite Welt verschickt. Die gedruckte Kriegserklärung lautet: "Auch in diesem Jahr werden OB Martin Staab und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung den Narren das Rathaus nicht kampflos überlassen." Alle Säbel werden aus dem Keller geholt, die Kanonen aus den Dachluken geschoben und der Eingang zugemauert. So stellt sich das Klein-Zeno vor, der zwar von Theopont und Senesius als Herren im Haus erzählen kann, aber von einem Verwaltungsakt nicht eine einzige Zeile auswendig kennt. Ob es so kommt? Mystisch kündigt das Rathaus die Verschwörung an: "Am Schmutzige Dunschdig, 28. Februar, ist vor dem Rathaus und auf dem Marktplatz ein Programm gemeinsam mit der Narrizella Ratoldi geboten. Die Aufführung beginnt um cirka 10.30 Uhr." Aha. Gibt es mehr als den Holzhauer-Blues und den Froschenmarsch? Treten etwa die Wildecker Herzbuben oder die Toten Hosen auf? Information war gestern, Verschleierung ist heute. Dazu passt das öffentliche Bekennerschreiben aus dem Rathaus: "Das diesjährige Motto wird noch nicht verraten." Es ist an Fasnacht wie das ganze Jahr: Alles ist ziemlich geheim.

