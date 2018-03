vor 9 Stunden SK Radolfzell Zeugen gesucht: Aggressive Gruppe greift am Seemaxx grundlos zwei Jugendliche an

Eine Gruppe von sechs jungen Männern und zwei Frauen hat am Samstag gegen 16.45 Uhr an der Zugangsbrücke zum Seemaxx in Radolfzell zwei 15-Jährige verbal attackiert und schließlich auch angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, geschah das ohne ersichtlichen Grund und wurde erst jetzt angezeigt.