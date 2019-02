Nachdem sich Oberbürgermeister Martin Staab und die CDU mit Stellungnahmen einen Schlagabtausch geliefert haben, wer denn nun Schuld sei an der zeitlichen Verzögerung des zentralen Seezugangs, schaltet sich in der jüngsten Sitzung des Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik SPD-Fraktionsvorsitzender Norbert Lumbe ein.

Er habe die Diskussion im SÜDKURIER verfolgt, beginnt Lumbe seinen Redebeitrag. Und noch immer sei ihm nicht klar, ob der OB sich denn nun zu dem Projekt bekenne oder nicht. "Ist der zentrale Seezugang noch immer wichtig und ist die modifizierte Vorzugsvariante finanzierbar?", fragte Lumbe.

Die Arbeit übernimmt die Verwaltung

OB Staab gab an, die Verwaltung werde weiterhin an der Durchführung des Projektes arbeiten. Die ersten Kosten für die nötigen Maßnahmen seien bereits im Haushalt bereitgestellt. Allerdings werde sich Staab komplett aus dem Verfahren heraushalten. "Egal was ich mache, es wird mir negativ ausgelegt", so Martin Staabs Einschätzung. Würde er sich an der Planung und Durchführung beteiligen, würde man ihm vorwerfen, das Verfahren zu bremsen. "Ich mische mich nicht in die technische Ausführung oder dem Zeitplan ein", so Staab.

Ferner habe Staab bereits wieder Kontakt zur Deutschen Bahn aufgenommen und einen Termin mit dem zuständigen Verantwortlichen vereinbart. Da habe es einen Personalwechsel gegeben, erläutert Staab. Der neue Ansprechpartner bei der Bahn habe aber erst im Mai oder Juni einen Termin frei gehabt.