Radolfzell Zeller Kultur blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

46 Produktionen, großes Engagement für Theater und Musik und drei Ensembles zum Mitmachen: Die Zeller Kultur hat Hochkonjunktur. Jetzt ist das Programm für die erste Jahreshälfte 2018 fertig.

Verwunschene Hinterhöfe mit leicht bröckelnder Fassade haben oft ihren eigenen Charme. Alles Unvollendete lässt Raum für Phantasie. Die Zeller Kultur ist so ein Ort. Die Räume der ehemaligen Stadtschreinerei wurden in den letzten Jahren stückweise renoviert. Das Parkett im Aufführungsraum neu verlegt, neue Fenster eingebaut. Im abgelaufenen Jahr haben Ehrenamtliche an zwölf Tagen Handwerker beim Einbau einer Brandschutzdecke sowie Brandschutzwänden und -türen unterstützt. Auch die Elektrik wurde überarbeitet. Trotz allem bleibt das Ambiente einfach und auf das Wesentliche beschränkt. Das Programm, das Waltraud Rasch – derzeit Alleinmanagerin – auf die Beine stellt, ist jedoch viel mehr als das.

Ein Blick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres zeigt ein breites Spektrum künstlerischen Schaffens: Konzerte, Vorträge, Theatergastspiele für Erwachsene und Kinder, zusätzlich ein Tangokurs und eine Malgruppe – 46 Veranstaltungen mit insgesamt rund 200 Einzelterminen. Waltraud Rasch leitet drei Theatergruppen: eine Erwachsenengruppe, ein Theater 60+ und eine Kindergruppe. Unter ihrer Regie entstanden fünf Inszenierungen. Die Kinder spielten engagiert den Märchenklassiker "Aschenputtel" und "Die roten Stiefel". Die Erwachsenen brachten "Wunder von Wörgl" von Felix Benesch und das komisch-tragische "Ich bin nur vorübergehend hier" von Tankred Dorst auf die Bühne.

Besonders am Herzen lag der Regisseurin "Duft der Steine" von Gerhard Zahner. Seit 15 Jahren schreibt der Anwalt aus Singen Texte über Menschen und Ereignisse rund um den See und den Hegau. Rasch wählte sein Theaterstück, das den Aufenthalt der Jüdin Alice Fleischel in Radolfzell in den Vordergrund rückt, als Beitrag der Zeller Kultur zur 750-Jahr-Feier. Im Frühjahr 1940 fand Alice Fleischel Unterkunft im Hotel Schiff in Radolfzell und den Schutz des Wirtes Strudel. Dieser widersetzte sich der Anweisung des Bürgermeisters, die Jüdin aus seinem Hotel zu werfen und sie in den Tod zu jagen. Fleischel verlebte hier ein halbes Jahr voller Hoffnungen auf eine Flucht nach Südamerika. Im Herbst 1940 nahmen Nationalsozialisten sie gefangen und deportierten sie mit den in Baden lebenden Juden in das Lager Gurs am Rand der Pyrenäen. Am 26. April 1941 starb sie unter den katastrophalen Lagerbedingungen. Ein Stolperstein auf dem Seetorplatz erinnert an sie.

Zahner sei sofort bereit gewesen, der Zeller Kultur das Stück zur Verfügung zu stellen, sogar ohne Tantiemen zu verlangen. "Das war eine wunderbare Zusammenarbeit mit ihm", erzählt Rasch. Seit 2014 ist sie selbstständig als Regisseurin und Theaterpädagogin für die Zeller Kultur tätig. Hält sie Rückschau auf das volle Programm 2017, ist ihr die Erschöpfung anzumerken. Doch wenn sie über ihre Arbeit und die Menschen spricht, mit denen sie arbeitet, dann kehrt der Glanz sofort wieder in ihre Augen zurück. "Das ist meine Leidenschaft", sagt sie mit Überzeugung. Doch für 2018 wünsche sie sich Unterstützung, Hilfe für die organisatorischen Arbeiten. Die Frontfrau zu sein, sei weder ihr Wunsch, noch sei das Programm auf die Dauer zu stemmen.

Das Programm

Die Flugblätter mit dem neuen Programm der Zeller Kultur sind gedruckt. Im Januar startet Walter Koch, Regisseur des DoxCity Maskentheaters, mit Maskenbau-Workshops. Danach konzertieren diverse Musik-Ensembles. Am 12. April erstmals Theater: Friedrich Dürrenmatts "Portrait eines Planeten". Im Sommer gibt es Jazz an der Konzertmuschel. Regisseurin Waltraud Rasch leitet drei Theatergruppen: Kinder, Erwachsene und 60+, alle offen für neue Mitglieder. (rei)

