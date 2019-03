von Michael Jahnke

Wer sich von Narri Narro nicht ganz so angesprochen fühlt, dem bot die Zeller Kultur eine nicht minder amüsante Alternative. Berthold Biesinger vom Theater Lindenhof aus Melchingen trat in einer Ein-Mann-Revuele auf, die die Schöpfungsgeschichte samt Sündenfall auf besondere Art und Weise darstellte: auf Schwäbisch.

Adam und Eva auf Schwäbisch

Wie genial schon vor "ogfähr" drei Jahrhunderten im schwäbischen Raum – und im heimischen Dialekt – gedichtet und gedacht wurde, zeigt die Komödie des Pfarrers und Dichters Sebastian Sailer, der vor über 300 Jahren in Weißenhorn geboren wurde. "Die schwäbische Schöpfung" gilt als das unübertroffene Meisterwerk Sailers und versetzt auf liebevolle und bildkräftige, wenn auch für damalige Verhältnisse derbe Weise die biblische Schöpfungsgeschichte um Adam und Eva in die Welt oberschwäbischer Bauern.

Zeller Kultur wagt die Konkurrenzveranstaltung

Waltraud Rasch, Spielleiterin bei der Zeller Kultur, hielt die Aufführung am Fastachtssamstag für ein mutiges Experiment. "Wir konnten nicht beurteilen, wie viele Zuschauer sich nicht für die bekannten Fastnachtsveranstaltungen entscheiden und eine andere Möglichkeit suchen, den Abend auf amüsante Weise zu verbringen." Doch der Zuspruch, den diese Veranstaltung bei den Besuchern fand, war größer als gedacht. "Das freut uns als Veranstalter natürlich sehr", schilderte Rasch.

Publikum ist Teil des Stücks

Dabei war ausschlaggebend, wie Berthold Biesinger diesen Abend gestaltete und mit dem Publikum förmlich spielte. Christoph, ein aus dem Publikum von Biesinger ausgesuchter Besucher, wird ständig gefragt, wie er die Geschichte empfände. "Die Dame aus Hamburg: Du lebst ja schon seit mehr als zwanzig Jahren hier in der Gegend, bist also schon eingebürgert. Verstehst Du Schwäbisch?" Ist ja schließlich etwas anderes als die Badische Sprache. Biesinger bezieht das Publikum mit ein, er saugt förmlich die Aufmerksamkeit in seine Darstellung dieses Teils der biblischen Geschichte hinein. Der Abend weckte Neugier auf die nächste Premiere. Diese findet am 11. April statt. Das Stück von Rainer Werner Fassbinder heißt: "Blut am Hals der Katze."