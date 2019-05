von Georg Lange

Der Internationale Tag in Radolfzell feiert Jubiläum. Zum 25. Mal organisiert die Verwaltung mit den Vereinen ein Fest der Begegnung für ausländische und heimische Bürger.

Mit einem zehn Stunden andauernden Programm unterhalten am Samstag, 1. Juni, am Konzertsegel elf Tanz- und Musikgruppen sowie ein Kinder- und Jugendzirkus die Gäste bis in den Abend hinein. Ab 20 Uhr verbreitet die Band Son Pa Ti kubanisches Flair und reizt mit Rhythmen des Salsa, Rumba, dem Bolero und Cha-Cha-Cha. Gruppen und Vereine aus Italien und der Türkei sowie aus sieben weiteren Nationen verpflegen an Ständen die Besucher.

„Das Fest ist Ausdruck eines lebendigen, bunten und aktiven Engagements der Bürger“, so Oberbürgermeister Martin Staab. Es seien nicht nur Migranten da, sondern auch diejenigen, die sich um Integration bemühen. Man könne aktiv ins Gespräch kommen und sich austauschen. Zum Jubiläum versüßen Preise den 25. Internationalen Tag.

Vielfältiges Angebot für Kinder und Erwachsene

Auf dem mehrkulturellen Fest können die Kinder töpfern, farbschleudern oder eine zehn Meter lange Wand mit Tape-Band bekleben. Der Turnverein Engen lädt Kinder zu einem Mitmachzirkus ein. Sie können sich schminken lassen oder auf eine Bilder-Fehlersuche gehen. Die Kinder können dabei Sachpreise gewinnen.

Für die Erwachsenen gibt es eine Verlosung von zwei Eintrittskarten zum zweiten Seefestival mit fünf Livebands und von zwei Karten für eine Teilnahme an der Gästebegrüßungsfahrt auf dem Zeller See sowie von zwei weiteren Karten für eine Nachtwächter-Führung, so Manuela Restle vom Fachbereich Integration. Jeder Gast bekomme zum Jubiläum einen Schlüsselanhänger.

Neun Nationen bieten Spezialitäten aus der Türkei, Italien, Indien, Ecuador, dem Kosovo, Ungarn, Sri Lanka, Kamerun und aus Syrien an.

Integration auf gutem Weg

Zwischen 2015 und 2017 sind in der Stadt 300 Flüchtlinge untergekommen. Die Menschen würden nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften leben, sondern hätten sich bezüglich Wohnung, Sprache, Arbeit und in Vereinen integrieren können, so OB Martin Staab: „Die Integration ist nicht abgeschlossen und bleibt eine langfristige Aufgabe für die Stadt.“ Aber sie habe gut begonnen. Das dürfe man am Internationalen Tag auch feiern, so Staab.

Welche Bedeutung der Internationale Tag und die Integration hat, zeigt auch ein Blick in Geschichte und Statistik der Stadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Radolfzell drei größere Ströme von Einwanderungen, erläutert der Leiter der städtischen Fachabteilung für Soziales, Integration, Senioren und Bürgerdienste, Günter Wenger. Während des Wirtschaftswunders der 1950er und 1960er Jahre kamen Arbeitskräfte aus Südeuropa an den See. In den 1990er Jahren flüchteten während der Jugoslawien-Kriege Bürger aus den Balkanländern nach Deutschland und ließen sich auch in Radolfzell nieder.

Mehr als 100 Nationen in Radolfzell

Ab dem Jahr 2015 flohen Menschen vornehmlich aus den Krisengebieten Afghanistan und Syrien nach Europa und auch nach Radolfzell. Von weltweit 193 Nationen sind in der Stadt mehr als 100 Nationen vertreten. Radolfzell hat 31.346 Einwohner. Davon besitzen 4.186 Einwohner einen ausländischen Pass. Das sind rund 13,2 Prozent. Hinzu kommt ein weiterer Anteil an Bürgern mit Migrationshintergrund von zwölf Prozent. Zusammengenommen hat jeder vierte Einwohner von Radolfzell Wurzeln im Ausland. Nach den Debatten um den Brexit leben nun auch vermehrt Briten in Radolfzell. Der Internationale Tag hat seine Berechtigung.