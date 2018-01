Radolfzell Zapfhahn-Wirte feiern goldene Hochzeit

Leposava und Milan Petrovic betreiben seit 1984 die Gaststätte Zapfhahn. Dort feierten sie auch ihre goldene Hochzeit und erhielten ein großzügiges Geschenk von ihren Stammgästen.

Leposava und Milan Petrovic sind ein Musterbeispiel gelungener Integration. Das Wirtsehepaar betreibt seit 1984 die Gaststätte "Zapfhahn". Am Neujahrstag feierten die Petrovics ihre goldene Hochzeit. Dietmar Baumgartner überbrachte ihnen als OB-Stellvertreter die Glückwünsche der Stadtverwaltung und des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann.

Den richtigen Namen der in der bosnischen Gemeinde Udovic geborenen Leposava kennt eigentlich niemand. Freunde, Verwandte und vor allem die vielen Stammgäste nennen sie seit eh und je "Lane". Sie ist nicht nur die Besitzerin des inzwischen zur Kultkneipe gewordenen Zapfhahns, sondern auch die unermüdliche Hauptansprechpartnerin für die Gäste an der Theke und im Speiserestaurant. Ihr Ehemann Milan ist nach einem Arbeitsunfall frühzeitig in Rente gegangen und unterstützt seither seine Lane bei der Betreuung der Kundschaft.

Kennengelernt haben sich Milan und Lane im Weinberg von Lanes Eltern bei der Weinlese. Milan stammt aus Bosnien. Er war damals 24 und Lane ein fröhliches Mädchen von 19 Jahren. Zwischen beiden funkte es schnell, und man heiratete am Neujahrstag 1968 in Lanes Heimatgemeinde. Doch schon bald hatte das junge Pärchen den Wunsch nach Deutschland überzusiedeln. Lane hatte bereits in der Schule erste Deutschkenntnisse erworben. Zuerst kamen sie im Januar 1970 nach Stuttgart und dann nach Radolfzell, wo Milan bei der Firma Pfeiffer eine Arbeit fand. Schon bald erhielt auch Lane in der damaligen Strickwarenfabrik Schroff eine Beschäftigung. Die drei Töchter (Jahrgang 1970, 1972 und 1974) wurden in Radolfzell geboren und sind mit insgesamt vier Enkelkindern und seit wenigen Tagen einem Urenkel ihrer Heimatstadt treu geblieben.

Mit einem besonderen Geschenk warteten zur goldenen Hochzeit die Stammgäste auf. In ihrem Namen überreichte Matthias Poschmann einen großen Blumenstrauß, verbunden mit Gutscheinen für ein Festmenü und einer Bootsfahrt mit Essen auf dem Untersee.