von Gerald Jarausch

Beim gestrigen verkaufsoffenen Sonntag in Radolfzell wurden einmal mehr die Erwartungen der Veranstalter übertroffen. Das bescheidene Wetter des Wochenendes konnte der Veranstaltung unter dem Motto „Musik uff de Gass“ nicht viel anhaben, weshalb am Sonntag zahlreiche Menschen in der Radolfzeller Innenstadt unterwegs waren. An vielen verschiedenen Punkten in der Stadt spielten zahlreiche Musiker auf.

