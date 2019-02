von Gerald Jarausch

Mit einer Stadtbegehung durch Radolfzell hat jetzt der Präventionsrat die Orte aufgesucht, die bei Bürgern für ein erhöhtes Unsicherheitsgefühl sorgen. Mit Vertretern der Stadt Radolfzell, des Jugendgemeinderats, des Seniorenrats, der Polizei und interessierten Bürger wurden diese Orte bewusst aufgesucht, um Vorschläge für Verbesserungen zu sammeln.

Schon eine ausreichende Beleuchtung hilft weiter

Aus Sicht des Präventionsrates sind es "häufig kleine Dinge wie Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen oder Beleuchtung, die eine erhebliche Verbesserung der Umstände bewirken können", wie es von dieser Seite heißt. Die Route der zwölf teilnehmenden Personen führte am Dienstag vom Stadtgarten über den Gerber- und Philipp-Neuer-Platz und anschließend in die Tiefgarage bei den Stadtwerken sowie zur Unterführung am Bahnhof. Dabei handelt es sich nach Aussage der Polizei und der Stadtverwaltung in der Mehrzahl um Punkte, die gerne von Jugendlichen in den Abendstunden aufgesucht werden, was wiederum für verschiedene Probleme sorgt.

Im Stadtgarten sind Bürger von Cannabis konsumierenden Jugendlichen irritiert

Im Stadtgarten ist es nach Aussage von Polizei-Reviermeister Willi Streit in erster Linie der Konsum von leichteren Drogen, der die Einsatzkräfte auf den Plan ruft: "Das ist ein Phänomen, das wir überall sehen. Im Stadtgarten wird Gras geraucht", stellte er fest. Allerdings habe der Entschluss, den "Stadtgarten in den Abend- und Nachtstunden wieder abzuschließen, bereits für eine deutliche Verbesserung gesorgt", wie er sagte. Durch den Rückschnitt der größeren Pflanzen haben die Technischen Betriebe (TBR) dafür gesorgt, dass der Stadtgarten besser einzusehen ist, was sich ebenfalls positiv ausgewirkt hat. Während man im Stadtgarten bereits eine Verbesserung der Situation konstatieren kann, sieht man an anderer Stelle noch Nachholbedarf.

Der Gerberplatz ist zu dunkel

Am Gerberplatz zum Beispiel sorgt die fehlende Beleuchtung für dunkle Ecken, die "dunkle Figuren" anziehe, wie es Thomas Nöken vom Dezernat für Umwelt, Planen und Bauen nannte. Dasselbe gelte für den Philipp-Neuer-Platz, der ebenfalls schlecht ausgeleuchtet ist. "Es ist deutlich zu dunkel hier", konstatierte Thomas Nöken und stellte Verbesserungen in Aussicht.

Trotz Blitzlicht ganz schön dunkel: Eva-Maria Beller vom Präventionsrat (vorne links) zeigt auf einen besonders dunklen Bereich des Philipp-Neuer-Platzes. Bild: Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

In der Tiefgarage der Stadtwerke gibt es im Moment keine Beanstandungen

Besser sah es zum Zeitpunkt der Begehung in der Tiefgarage unter dem Gebäude der Stadtwerke aus. Dort treffen sich ebenfalls gerne Jugendliche, um auch bei schlechterem Wetter einen geschützten Aufenthaltstort zu haben. In diesem Zusammenhang sind Graffitis an den Wänden und mitunter auch Beschädigungen an Fahrzeugen zu beklagen. Am Dienstagabend präsentierte sich der Ort jedoch in einem guten Zustand. Offenbar waren die beschmierten Wände in der jüngeren Zeit mit weißer Farbe übertüncht worden. Die relativ gute Ausleuchtung der Tiefgarage vermittelte allen Teilnehmern des Rundgangs eine unproblematische Atmosphäre. Allerdings erläuterte Thomas Nöken, dass die Stadt zur Zeit nicht gewillt sei, viel Geld in die Tiefgarage zu investieren, weil deren Zukunft durch die künftige Überbauung nicht gesichert sei.

Jugendliche brauchen Orte, wo sie sich treffen

Doch der Ort taugt zu einer generellen Diskussion darüber, wo sich junge Menschen in Radolfzell treffen können, ohne unter Beobachtung durch Erwachsene zu stehen. "Wir bräuchten schon ein paar Orte", sagte dazu Jonas Flaig vom Jugendgemeinderat. Das Gremium ist dabei, Vorschläge zu sammeln, wo so etwas aus Sicht der Jugendlichen sinnvoll ist. Dessen ist man sich auch in der Verwaltung bewusst: "Man muss Räume schaffen", befand Thomas Nöken in diesem Zusammenhang. Denn "die permanente Verdrängung der Jugendlichen schafft an anderer Stelle neue Orte, an denen sie sich treffen". In einer künftigen Begehung möchte der Präventionsrat das Seeufer ansehen. Auch dort gibt es Orte, die oft für Beschwerden der Anwohner sorgen.