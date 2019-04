von Gerald Jarausch

Welche Folgen das allgegenwärtige Multitasking bei Arbeit und Freizeit für das menschliche Gehirn hat, ist noch nicht vollkommen erforscht. Allerdings lassen sich bereits jetzt einige Dinge feststellen. In seinem Vortrag zu den Auswirkungen von Reizflut und Multitasking auf das menschliche Gehirn beim neunten Unternehmerforum der Stadt Radolfzell stellte der Neurowissenschaftler Volker Busch erste Erkenntnisse dazu vor.

Offenbar sorgt die permanente Reizüberflutung durch moderne Medien nicht nur für eine gravierende Änderung unserer genutzten Zeit, sondern auch für das messbare Nachlassen unserer Hirnaktivität und Kreativität. So haben laut Busch Wissenschaftler unter anderem herausgefunden, dass der Durchschnittswert des menschlichen Intelligenzquotienten seit den 90er Jahren nicht mehr zugenommen hat, was bis dahin ein kontinuierlicher Prozess war. Kein Wunder, wird da mancher sagen, denn im Laufe eines Lebens schauen die Menschen heute nicht nur zehn Jahre fern, sondern benötigen allein vier Jahre, um ihre täglichen Mails zu lesen.

Unternehmen beklagen abnehmende Kreativität junger Mitarbeiter

Da bleiben Folgen nicht aus: „Alles im Leben hat seinen Preis“, sagte Volker Busch dazu. Rund 30 Prozent der westlichen Bevölkerung stehen nach eigener Aussage „unter Strom“. Dabei sind sie vielfach selbst dafür verantwortlich. Wer hat sich noch nicht dabei ertappt, während eines Gesprächs oder mitten in der Arbeit auf das Mobiltelefon geschaut oder mal schnell eine Mail beantwortet zu haben? Junge Menschen können sich vielfach nicht mehr länger als 15 Minuten auf eine bestimmte Sache konzentrieren. Das hat natürlich auch Folgen für die Qualität der Arbeit. Unternehmen beklagen schon heute, dass zum Beispiel die Kreativität ihrer jungen Mitarbeiter abnimmt. Dabei ist die Fokussierung auf eine bestimmte Sache für das menschliche Gehirn von enormer Bedeutung.

Ruhephasen helfen komplexe Vorgänge zu verstehen

Volker Busch verglich es deshalb mit einem Muskel, den es zu trainieren gilt. „Das Gehirn benötigt Phasen, in denen es besonders gefordert wird, ebenso wie die Phasen der Ruhe“, ließ er wissen. Nur so gelangt der Mensch in die Lage, auch hochkomplexe Vorgänge zu kreieren oder zu verstehen. „In der Tiefe liegt die Kraft“, lautete daher das Credo seines Vortrages.

Volker Busch untermauerte diese Ansicht mit Fakten. So schalten sich die Gehirnzellen erst im Zustand der höchsten Konzentration gleich und ermöglichen so eine Höchstleistung. Wer nie in diesen Zustand gelangt, von dem darf man auch nicht Entsprechendes erwarten. Berühmte Persönlichkeiten, die Besonderes geschaffen haben, waren in der Regel nicht intelligenter als ihre Mitmenschen, sondern einfach nur konzentrierter bei der Sache. Der Rat des Facharztes für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie fiel daher im Grunde einfach aus. Anstatt permanent Dinge parallel zu erledigen, ist es sinnvoller, eins nach dem anderen abzuarbeiten.

Volker Busch: Multitasking braucht mehr Zeit und ist fehlerträchtiger

Die Zahlen, die Busch als Beleg lieferte, dürften so manchen Besucher des Unternehmerforums aufgeschreckt haben. So benötigen Menschen, die etliche Dinge gleichzeitig erledigen, nicht nur rund 30 Prozent mehr Zeit dafür, sondern sie machen obendrein rund 20 Prozent mehr Fehler. Genau so wichtig wie die Fokussierung und Konzentration auf eine Sache ist das Entlasten des Gehirns. Das sollte laut Volker Busch nicht im Konsum von modernen Medien liegen, sondern vielmehr im freien Schweifenlassen des Gehirns. Diese Entlastung habe schon zur Lösung von so manchem Problem gesorgt. Auch diesen Moment kennt wohl fast jeder. Sobald man gar nicht mehr an eine bestimmte Sache denkt, fällt einem die Lösung plötzlich ein.