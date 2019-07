Die Wirtschaftsoberschule am Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) hat zwölf Absolventen verabschiedet. Die Schule schreibt in einer Pressemitteilung, es habe sich um eine zwar kleine, aber besonders sympathische Gruppe gehandelt.

Wünsche und Appelle des Schulleiters

„Ich selbst durfte bei Ihnen zwei Jahre Informatik unterrichten und ich bin jede Stunde sehr gerne hingegangen“, resümierte Schulleiter Norbert Opferkuch rückblickend. Während seiner Außentermine habe er häufig Radio gehört und dabei an die Klasse gedacht. Besonders drei Lieder hätten sich als inspirierend erwiesen: Calvin Harris („Giant“, mit: Rag ‚n‘ Bone Man), Ava Max („So am I“) und schließlich Revolverheld („So wie jetzt“).

Daraus leitete Opferkuch Wünsche und Appelle an die Abschlussklasse ab: „Giant“ sei ein Song über innere Stärke und Mut, auch in schwierigen Zeiten. „Doch zu dem Glauben an sich selbst führt oft ein steiniger Weg und andere müssen einem dabei helfen und an das eigene Potential erinnern. Denn am Ende ist das Leben immer das, was man selbst daraus macht. Irgendwann kann man dann auch zum Gigant werden, ein Fels in der Brandung, der jedes Unwetter übersteht und der andere auf den Schultern trägt.“

„Gegen den Strom schwimmen“

Ava Max hingegen singe vom Anderssein, „man muss sich auch selbst lieben und nicht immer in das Format der Gesellschaft passen, sondern vielleicht auch manchmal gegen den Strom schwimmen.“ Daraus resultiere, dass man neben aller Größe und Egoismus aber immer Menschen brauche, die mit einem mitziehen. Er wünsche allen immer gute Freunde, die sagen: „Du machst das Richtige, Du schaffst das. Ich bin bei Dir, auch wenn Du ein wenig verrückt bist“.

Die zwölf Schülerinnen und Schüler der WO2 – 2018/19: Zeki Ramazan Akan, Sergio Baldo (Belobigung), Regina Braun, Boran Güdek, Matthias Gutmann, Carlo Kornmayer, Miriam Koudoagbo, Anke Pauly-Nosek, Joelle Plouda, Celine Rosenkart (Belobigung, Physikpreis), Max Schaible (allgemeiner Preis, Mathematikpreis), Ariel Trusso (allgemeiner Preis; Physik-, Chemie- und Scheffelpreis).