Kaum ist der dritte Bauabschnitt – und damit der letzte – des neuen Berufsschulzentrums Radolfzell vor eineinhalb Jahren eingeweiht worden, steht schon wieder ein Gerüst um den großen, ersten Bauabschnitt. Dieser Block ist bereits 2013 in Betrieb genommen worden. Das erste neue Schulgebäude am Mezgerwaidring in der Radolfzeller Nordstadt bietet Platz für 750 Schüler und hat eine Nutzfläche von rund 6500 Quadratmeter. Für den ersten Bauabschnitt brachte der Landkreis Konstanz etwa 16,8 Millionen Euro auf.

Mangelhafter Außenputz

Doch schon bei der Bauabnahme habe das Gebäude Mängel aufgewiesen, wie Katrin Roth als Sprecherin des Landratsamts Konstanz auf Anfrage mitteilt: "Von Anfang an war hier die Ausführung des Außenputzes mangelhaft." Bis es zur Ausbesserung gekommen sei, habe es seine Zeit gebraucht. "Es mussten verschiedene Gutachten erstellt werden", berichtet Roth. Es habe eine eine rechtliche Auseinandersetzung über die Behebung der Mängel gegeben. Diese habe das Landratsamt jetzt zum Abschluss bringen können "und die Mängel werden jetzt beseitigt". Die Arbeiten würden im Rahmen der "Mangelbeseitigung" unentgeltlich von der Firma ausgeführt, welche die Leistung ursprünglich erbracht habe. "Der Landkreis beteiligt sich lediglich an den Materialkosten", so Roth.

Die Arbeiten am Außenputz sollen voraussichtlich vier Wochen dauern, das sei aber abhängig von der Witterung. Die Ausführung sei mit der Schule abgestimmt. Ziel sei, den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Vor den Außenputzarbeiten sei bereits der überwiegende Teil der Mängel aus allen drei Bauabschnitten bereits behoben worden, "derzeit sind nur noch wenige Punkte in Bearbeitung", heißt es in der Antwort auf unsere Anfrage. Insgesamt hat das neue Berufsschulzentrum in Radolfzell inklusive Sporthalle nach Angaben bei der Einweihung 48,3 Millionen Euro gekostet. Landrat Frank Hämmerle würdigte bei diesem Anlass die Einhaltung von Kosten- und Zeitplan "als Punktlandung".