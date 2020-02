Eine durchwachsene Bilanz zog der Leiter des Polizeireviers Radolfzell in seiner Eigenschaft als Polizeiführer nach dem Auftakt der Radolfzeller Straßenfastnacht, die traditionell mit dem Hemdglonkerumzug ihren Anfang nimmt. Der Hemdglonkerumzug zog laut Bericht der Polizei etwa 5000 Menschen als Teilnehmer oder Zuschauer in die Radolfzeller Altstadt.

Der Umzug verlief laut Polizei friedlich

Beim Umzug kam es zu keinen Vorfällen, die einen Einsatz der Polizei erfordert hätten. Gleiches gilt für die dem Umzug folgende Veranstaltung auf dem Marktplatz, die gegen 23 Uhr endete. Das närrische Treiben in den Gaststätten und auf den Straßen dauerte bis zum Beginn der Sperrzeit um 2 Uhr.

Zur vorbeugenden Verhinderung von Straftaten und Ordnungsstörungen erfolgten bereits im Vorfeld der Veranstaltung die Beauftragung von Sicherheitsdiensten durch die Veranstalter und behördliche Auflagen durch die Stadtverwaltung.

Polizeipräsenz verhinderte viele Straftaten

Das Polizeirevier Radolfzell zeigte am Mittwochabend mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz im Stadtgebiet eine erhöhte polizeiliche Präsenz. Es sei gelungen, mehrere Auseinandersetzungen von Besuchern bereits frühzeitig zu erkennen und zu beenden. Gleichwohl sei eine Vielzahl strafbarer Handlungen begangen worden, so die Polizei weiter.

Polizistin wurde verletzt

Eine Polizeibeamtin soll durch einen Faustschlag eines Tatverdächtigen eine Kopfverletzung erlitten haben, heißt es im Bericht. Eine Fortsetzung des Dienstes sei der Beamtin nicht möglich gewesen. Weitere Angriffe auf Polizeibeamte endeten ohne Verletzung eines eingesetzten Beamten. Im Vergleich zur friedlichen Hemdglonkernacht des letzten Jahres waren in diesem Jahr mehrere Personen aufgrund ihrer Gewaltbereitschaft auffällig.

Gezählt wurden vier Fälle von Körperverletzung oder gefährlicher Körperverletzung, zwei Fälle von Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, ein Fall von versuchter Gefangenenbefreiung, drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Verstoß gegen das Waffengesetz, ein Platzverweis und vier Maßnahmen zum Jugendschutz.

Schlägerei vor einer Gaststätte

Gegen 0.30 Uhr wurde sie Polizei auf einen 24-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam, der sich den dort eingesetzten Sicherheitskräften einer Gaststätte widersetzte. Vor Ort wurde ermittelt, dass der alkoholisierte 24-Jährige einem 57-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Gaststätte einen Faustschlag verabreicht hatte, weil ihm der Zutritt in die Gaststätte verwehrt worden war.

Auf dem Weg zu einem Streifenwagen versuchte der 24-Jährige zu flüchten. Als die eingesetzten Polizeibeamten den Fluchtversucht unterbanden, soll ein 27-jähriger, alkoholisierter Bekannter des Festgenommenen versucht haben, die Polizeibeamten aktiv an der Durchsetzung ihrer Maßnahme zu hindern.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gegen seinen 27-jährigen Bekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Tatverdächtiger gibt einfach eine Ruhe

Mit dem 24-jährigen Tatverdächtigen hatten die in Radolfzell eingesetzten Polizeibeamten noch bis gegen 4 Uhr zu tun. Der 24-Jährige, der sich bei seinem Angriff gegen das Sicherheitspersonal der Gaststätte diverse Verletzungen eingefangen hatte, stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und verweigerte, sich durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Er verbrahcte dann aber doch die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Nach einer Rempelei gibt es handfesten Streit

Erheblich alkoholisiert war ein 23-jähriger Tatverdächtiger, der gegen 0.45 Uhr vor dem Zugang zu einer Gaststätte in der Höllturmpassage einen 21 Jahre alten Mann anrempelte, mit diesem in Streit geriet und dem Kontrahenten einen Faustschlag an den Kopf verabreichte.

Mehrere in der Radolfzeller Altstadt eingesetzte Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz wurden auf den Vorfall aufmerksam, schritten ein und beendeten die Auseinandersetzung.

Junger Mann liefert sich Prügelei mit Polizei und Security

Weiteren Maßnahmen versuchte sich der 23-Jährige durch eine Flucht zu entziehen, was mit Hilfe eines Mitarbeiters eines Sicherheitsdienstes unterbunden wurde. Der Tatverdächtige nahm sich anschließend heraus, den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu schlagen und die Polizeibeamten übel zu beleidigen. Da er seine Aggressivität nicht unter Kontrolle brachte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen seine Gewahrsamsnahme soll er vor Ort und auch später auf der Dienststelle des Polizeireviers Radolfzell aktiven Widerstand geleustet haben. Einem Polizeibeamten soll er einen Kopfstoß verabreicht haben.

19-Jähriger sucht Streit

Erheblich alkoholisiert war ein 19-jähriger Tatverdächtiger, der gegen 0.15 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen seinen Aggressionsstau loswerden wollte und sich als Opfer am Zentralen Omnibusbahnhof eine unbeteiligte Gruppe von wartenden Besuchern der Hemdglonkernacht aussuchte.

Als ein 24-Jähriger aus der Gruppe den 19-Jährigen bat, sie in Ruhe zu lassen, soll der Tatverdächtige unvermittelt auf diesen Geschädigten losgegangen sein und es kam zu einer Rangelei. Die Rangelei wurde eine sich in der Nähe befindliche Zivilstreife der Polizei beobachtet. Die beiden Polizeibeamten schritten ein, um die Auseinandersetzung zu beenden.

Auch dieser Verdächtige versucht zu flüchten

Der Tatverdächtige versuchte sein Heil in der Flucht. Als er durch die Polizeibeamten ergriffen wurde, soll er einer Polizeibeamtin einen Fausthieb ins Gesicht verabreicht haben, wodurch die Beamtin verletzt wurde. Sie musste sich nach der Übernahme der Maßnahmen durch andere Polizeibeamte in ärztliche Behandlung begeben.