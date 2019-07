von Georg Lange

Junge Menschen haben in ihrem Alltag kaum noch einen Bezug zum Handwerk. „In den Familien wird nicht mehr viel repariert. Man schmeißt weg und kauft neu ein“, beobachtet Marcus Kreickmann vom Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ): „Während man früher einen Fahrradschlauch flickte, wird er heute durch einen neuen ersetzt.“ Das handwerkliche Tun sei aus dem Fokus gefallen, bedauert der Abteilungsleiter am BSZ: Und damit auch das Handwerk im Gesamten.

Doch für viele sei gerade das Handwerk die richtige Arbeit. Sie würden sich dafür besser eigenen als für ein Studium oder eine Bürotätigkeit. Vermehrt landen Studienabbrecher am BSZ, um dort ein Handwerk zu erlernen. „Viel zu spät“, findet Marcus Kreickmann. Denn deren Lebensplanung hätte sich leichter gestalten können, wenn sie vorab mehr über ihr handwerkliches Geschick gewusst hätten. Diese „Bildungslücke für das Handwerk“ soll ein EU-Förderprogramm überbrücken helfen. Am BSZ wurde das Projekt erfolgreich erprobt und abgeschlossen.

Siebtklässler gehen jeden Mittwoch ins BSZ

„Koobo„ nennt sich ein EU-Förderprogramm für die berufliche Orientierung, bei dem die Ratoldus-Gemeinschaftsschule mit dem BSZ ein Jahr lang kooperierte. Jeden Mittwoch besuchten rund 30 Siebtklässler der Gesamtschule am Nachmittag das BSZ. Von Berufsschullehrern wurden sie in Handwerk und Informationstechnologie unterrichtet. Sie schweißten Fahrräder, bauten Glashäuser oder schrieben Computerprogramme.

Das Förderprogramm unterscheidet sich von anderen Orientierungsmaßnahmen deutlich in seiner Dauer und Intensität. „Die berufliche Orientierung ist ein Leitprinzip im Bildungsplan“, erläutert die Konrektorin an der Ratoldus-Gemeinschaftsschule, Katharina Schmal. Dabei sollen Schüler Stück für Stück ans Leben und mehr an den Beruf herangeführt werden. Berufsorientierungen sollen nicht erst im Abschlussjahr stattfinden, sondern von Anfang an. In der fünften und sechsten Klasse haben die Schüler die Möglichkeit, je einen Tag lang in einen Beruf hinein zu schauen. In der achten Klasse machen sie ein Sozial- sowie ein Betriebspraktikum. Hinzu kam für die Siebtklässler das Koobo-Projekt, zu dem sich 30 Schüler der Gesamtschule beworben und eingetragen hatten.

Ratoldusschüler erleben einen Reifeprozess

„Am Anfang waren alle sehr neugierig“, erinnert sich Katharina Schmal. Aus dem Blickwinkel der Siebtklässler betrachtet, gehen „Erwachsene“ in das BSZ, die in ihrer Ausbildung geschult werden. Nach den ersten Wochen habe sich die Aufregung der Kinder gelegt, erzählt die Konrektorin: „Am Anfang waren sie noch die Kleinen und es war relativ laut. Doch nach mehreren Monaten gehörten sie mit zu den Großen und Erwachsenen.“ Es sei toll gewesen, was die Kinder im BSZ erfahren durften. Schmal hebt dabei die Vielfalt und speziell die Berufsschullehrer hervor, die als Experten in ihren Berufen gelten.

Frank Rothkirch ist technischer Lehrer am BSZ und unterrichtete die Schüler in der Holz- und Metallverarbeitung. Berufe wie Automechaniker, Friseur oder Einzelhändler würden deshalb von jungen Menschen gerne gewählt, weil sie Erfahrungen damit hätten und zum Friseur und Einkaufen gehen oder mit dem Auto mitfahren, versucht Rotkirch den Zulauf dieser Ausbildungsberufe zu erklären. Das Handwerk stünde dabei außen vor.

Lehrer sind vom Potenzial der Ratoldusschüler überrascht

Am Anfang herrschte eine Skepsis ob des Alters der Schüler, bekennt Rothkirch: „Es war für uns eine neue Erfahrung, weil wir es mit deutlich jüngeren Schülern zu tun hatten.“ Doch die Skepsis verwandelte sich in eine Überraschung: „Für ihr Alter konnte man mit den Kindern mehr machen als gedacht.“ In der Fahrrad AG wurden Reifen geflickt, Beleuchtungen repariert und ein Swing-Bike geschweißt. In der Holzverarbeitung bauten die Kinder kleine Spielzeuge, Dekorationen und ein kleines Gewächshaus aus Holz, Glas und mit kleinen Blecharbeiten.

In der zweiten Gruppe unterrichtete Martin Barthold die Siebtklässler im Fach Informationstechnologie. Sie schrieben Spielprogramme, bearbeiteten Bilder, fertigten Collagen an und konstruierten ein 3D-Modell. Ein Aspekt war die Vermittlung digitaler Sicherheit in den sozialen Medien und der Umgang mit dem Smartphone.

Beide Schulen wollen das Projekt weiterführen

„Wir halten es sehr sinnvoll, in dieser Art Berufe zu zeigen und ein Interesse am Handwerk zu wecken“, resümiert Rothkirch das auf ein Jahr angelegte EU-Förderprogramm: „Wir möchten es gerne weiterführen.“ Ähnlich reagierte die Konrektorin der Ratoldus-Gemeinschaftsschule: „Unbedingt wieder! Wir können Kinder nicht genug auf den Beruf und in dieser Vielfalt vorbereiten.“

Doch das BSZ ist von den EU-Fördermitteln abhängig, um diese Form beruflicher Orientierung anbieten zu können. Die für das Projekt eingesetzten Lehrerstunden, Materialien und Betriebsbesichtigungen würden nicht vom Kultusministerium über das Deputat getragen, sondern mit EU-Fördermitteln finanziert, erklärt Marcus Kreickmann. Gerne möchte er den Bildungsauftrag der Schulen weiterhin unterstützen. Für das nächste Schuljahr stehe noch die Bewilligung des neuen Antrages aus.