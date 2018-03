Radolfzell Wie man mit wenig Aufwand etwas gegen Kinderlähmung tun kann

Das Friedrich-Hecker-Gymnasium unterstützt mit dem Sammeln von Flaschendeckeln die Finanzierung von Polio-Impfungen.

Ist eine Getränkeflasche einmal leer, scheint der Deckel unwichtig zu sein. Doch in großer Anzahl können sie dazu beitragen, Leben zu retten. Denn für 500 Kunststoffdeckel gibt es eine Polio-Impfung. Im Friedrich-Hecker-Gymnasium ist die erste Sammelstelle für Kunststoffdeckel im Kreis Konstanz eingerichtet.

Poliomyelitis (Kinderlähmung) ist eine durch Viren hervorgerufene Krankheit, die zu Lähmungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. In Deutschland gilt Polio als ausgerottet. Doch in Afghanistan, Pakistan und Nigeria kommt die Krankheit noch vor. Die Initiative "Deckel drauf e.V." sammelt Kunststoffdeckel aus hochwertigen Kunststoffen, egal ob diese von Einweg-, Mehrwegflaschen oder von Getränkekartons stammen, und verkauft sie zur Wiederverwertung an Abfallunternehmen. Durch den Verkaufserlös von 500 Deckeln kann eine Polio-Impfung finanziert werden.

Ulrike Heller, Leiterin des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, ist Mitglied im Rotary Club Radolfzell-Hegau, der die Aktion "Deckel gegen Polio" unterstützt. Auf dem Schulgelände hat Heller mehrere Sammelstellen eingerichtet. "Es ist wirklich eine Kleinigkeit, die Deckel zu sammeln und das Pfand für die Flasche bekommt man trotzdem", sagt Heller. Soziale Projekte ins Schulleben zu integrieren sei ihr sehr wichtig. Ein großer Glasbehälter im Schulgebäude ist bereits zu zwei Dritteln mit bunten Deckeln gefüllt. Vor den beiden Haupteingängen stehen noch weitere Behälter als offizielle Sammelstellen für alle Bürger. "Toll fände ich es, wenn auch Kindergärten und Firmen ihre Deckel zu uns bringen würden", meint Heller.

Ist eine größere Menge zusammengekommen, bringt ein Rotary-Mitglied die Deckel zu einer Lagerstelle. Von dort geht es weiter in die Verwertung. Ein Blick auf die Karte der Initiative zeigt, dass es in Norddeutschland und im Ruhrgebiet wesentlich mehr Sammelstellen gibt als in Süddeutschland.

Standorte: Vor beiden Haupteingängen des Gymnasiums stehen Sammelbehälter. Abgabe Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr