von Jennifer Moog

Radolfzell – "Jede vierte Frau in Deutschland hat in ihrem Leben Gewalt erfahren und die Zahl der Betroffenen wird nicht weniger": Diese Zahl nennt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Petra Martin-Schweizer, anlässlich der Ausstellungseröffnung, die Gewalt gegen Frauen thematisiert, und des entsprechenden Aktionstags am 25. November in der Sparkassenfiliale.

Von 30 Frauen haben acht Erfahrung mit Gewalt

Im Foyer haben sich 30 Frauen versammelt. Statistisch gesehen haben von diesen 30 Frauen acht schon Erfahrung mit Gewalt gemacht. Martin-Schweizer geht noch einen Schritt weiter: "Jeden dritten Tag stirbt eine Frau an den Folgen von häuslicher Gewalt." Aus diesem Grund sei es für sie umso wichtiger, die Menschen für das so oft an den Rand der Gesellschaft gerückte Thema zu sensibilisieren. Sie hat eine Taschentuchbox kreieren lassen, auf der für Betroffene die Nummer des Hilfetelefons zu finden ist.

Immer noch ein Tabu-Thema

"Die Menschen wollen von der Gewalt in den deutschen Familien gar nichts wissen, dieses Thema wird noch viel zu sehr tabuisiert", echauffiert sich Susanne Biskoping, Leiterin des Kinder- und Frauenschutzhauses (FKSH) in Singen. Auch für die Betroffenen von Gewalt findet sie es wichtig, dass das Thema in die Öffentlichkeit kommt.

Alle Frauenhäuser sind voll belegt

Eva Wernert, die sich ehrenamtlich für Terre des Femmes engagiert, berichtet: "Immer, wenn ich von den Frauenhäusern in der Gegend erzähle, sind die Leute überrascht, dass es so etwas hier überhaupt gibt". Obwohl die Öffentlichkeit kaum etwas von den Frauenhäusern weiß, seien in ganz Deutschland alle Häuser voll belegt.

Kinder leiden unter der Gewalt an ihren Müttern

Das FKSH in Radolfzell bietet zehn Frauen und Kindern Schutz. Diese bleiben, nach Aussage von Bärbel Wagner, Leiterin des FKSH, rund ein halbes Jahr dort. Die Kinder bekommen in den meisten Fällen die Gewalt gegen ihre Mutter mit. Deshalb soll in diesem Jahr der Fokus des Tages gegen Gewalt an Frauen in Radolfzell bei den betroffenen Kindern liegen. "Für die Frau ist es ein riesiger Schritt, sich aus ihrem gewaltsamen Alltag loszureißen. Oft wird dabei vergessen, dass auch die Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden", so Wagner.

Ein Projekt, das den Kindern spielerisch hilft

Deshalb sei es nicht nur wichtig, dass den Frauen geholfen wird, sondern auch den Kindern. Seit 2013 arbeitet das FKSH Radolfzell mit einer Kunsttherapeutin zusammen, die mit den Kindern spielt und bastelt, um ihnen ein Stück Normalität zurückzugeben. Hier setzt auch Sandra Schüssler mit ihrem Projekt "Zeit mit Pipilotta" an. Als Clown verkleidet und begleitet von einer Handpuppe der Schnecke Roselia, möchte sie traumatisierten Kindern in Frauenhäusern die Chance geben, ihre Emotionen auszudrücken.

Prävention, damit Kinder nicht selbst Opfer werden

Mit Susanne Biskoping nach holländischem Vorbild entwickelt, arbeitet sie mit Kleingruppen von bis zu sieben Kindern. "Viele Kinder sind versteinert nach dem, was sie erlebt haben", erzählt Biskoping. Intensive Vor- und Nachbereitung seien dabei essentielle Schritte. "Ich erfahre die Beweggründe für das Verhalten der Kinder", so Schüssler. Denn: "Solche Kinder werden sehr oft falsch behandelt. Weil sie aufgrund ihres Traumas verhaltensauffällig sind, erfahren sie wieder Gewalt", wenn auch psychische, so Biskoping, und dem soll vorgebeugt werden.

Ausstellung Die Ausstellung besteht aus drei Tafeln, die über den Tag gegen Gewalt an Frauen, das Frauen- und Kinderschutzhaus in Radolfzell und die Betroffenheit der Kinder sowie das Projekt "Zeit mit Pipilotta" informieren. Bis zum 30. November zu den Öffnungszeiten kann die Ausstellung im Foyer der Sparkassenfiliale in der Innenstadt (Eingang Marktplatz) besucht werden. Jedes Jahr am 25. November macht der Tag gegen Gewalt an Frauen auf das Thema aufmerksam. Symbolisch werden Flaggen gehisst. In Radolfzell sind diese am Rathaus, bei der Ratolduskirche, Christuskirche, am Gerberplatz, der Diakonie und vor dem Bistro Safran.

