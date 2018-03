Radolfzell Wie eine Grundschulklasse mit einem Kameramann hinter die Kulissen der Stadt schaut

Serie Radolfzeller Stadtgeschichten: Die Klasse 4b der Ratoldusschule geht als Reporterteam auf Tour – mit Besuchen bei der Polizeiwache und bei McDonald's.

Bei den Radolfzeller Stadtgeschichten, die am 14. und 15. April als Multimediareportage im Milchwerk aufgeführt werden, werden acht Protagonisten exemplarisch das Leben in Radolfzell wiedergeben. Die jüngsten Teilnehmer werden Schüler der Klasse 4b der Ratoldusschule sein. Sie haben ihre Stadt als kleine Reporter erkundet und wurden dabei von Produzent Rainer Jörger mit der Kamera begleitet.

Für die Kinder waren die rund einwöchigen Dreharbeiten ein ganz besonderes Erlebnis. Das kann Klassenlehrerin Katharina Schmal nur bestätigen: "Die Schüler waren mit Feuer und Flamme dabei. Das ist schon etwas anderes als der normale Unterricht", gibt sie gerne zu. In der Tat unterschied sich die Arbeit für die Filmszenen sehr von dem herkömmlichen Unterricht.

Tatenlos mussten die Schüler der 4b dabei allerdings nicht sein. Im Gegenteil – sie konnten vieles bei den inhaltlichen Aspekten selbst bestimmen. Dazu wurde die Klasse in drei Arbeitsgruppen unterteilt. Jede von ihnen widmete sich einem Thema und zog dann los, um als Reporterteam verschiedene Menschen zu ihrer Arbeit zu befragen. Dabei durften sie unter anderem hinter die Kulissen der Radolfzeller Polizeiwache und der Mc Donalds-Filiale schauen.

Mit diesen Eindrücken, die Rainer Jörger dann mit seiner Kamera festhielt, mauserten sich die Kinder binnen weniger Tage zu kleinen Medienkennern. Das war es auch, was Lehrerin Katharina Schmal an der Zusammenarbeit mit dem Bildreporter Rainer Jörger reizte. "Die Medienerziehung steht ja auch auf dem Lehrplan", sagt sie. Weil sie die Freude ihrer Schüler an der Sache sehr genossen hat, ist sie von der Zusammenarbeit überzeugt: "Ich würde so etwas auf jeden Fall wieder machen", sagt sie.

Die Auswahl Rainer Jörgers, ganz bewusst etwas unbekanntere Protagonisten für seine Geschichten vorzustellen, ist dabei gewollt. "Ich möchte lieber unbekanntere Personen vorstellen", sagt er. Dabei wird es nicht bleiben. Nach dem 14. und 15. April besteht die Klasse 4b der Ratoldusschule ausnahmslos aus kleinen Prominenten.

Verlosung und Verkauf

Serie und Verlosung: In einer Serie stellen wir in loser Folge die Protagonisten der Radolfzeller Stadtgeschichten vor. Der SÜDKURIER verlost für die Sonntagsvorstellung am 15. April, 16 Uhr, im Milchwerk acht mal zwei Eintrittskarten. Mitmachen ist einfach: Unter (0 13 79) 37 050 078 kann man bis Donnerstag, 5. April, 12 Uhr, seinen Namen und seine Adresse unter dem Lösungswort „Stadtgeschichten“ angeben (0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom)

Die Tickets für die Veranstaltungen am Samstag, 14. April, um 19 Uhr und am Sonntag, 15. April, um 16 Uhr im Milchwerk gibt es außerdem in der Tourist-Info Radolfzell für 10 bis 14 Euro.

für die Radolfzeller Stadtgeschichten gibt es im Videoportal "Youtube":