von Gerald Jarausch

Spätestens zum Ende des Jahres werden sich der Radolfzeller Gemeinderat und die Stadtverwaltung über die Zukunft des Gebäudes „Kaufhausstraße 1“ Gedanken machen müssen. Auch wenn das denkmalgeschützte Haus auf der Rückseite des Rathauses seit Jahren dank eines bedruckten Vorhangs gewissermaßen unsichtbar gemacht worden ist, täuscht das nicht darüber hinweg, dass zumindest ein mittelfristiger Plan entwickelt werden muss.

Bisher nämlich schieben die Verwaltung und der Rat die Sanierung des Gebäudes vor sich her. Und das bereits seit einigen Jahren. Dabei ist längst klar, dass man das Hinhalten notwendiger Erhaltungsmaßnahmen nicht ewig aufschieben kann.

Sogar der Verkauf für einen Euro stand schon zur Debatte

In der Vergangenheit kamen verschiedene Ideen auf das Tableau. Keine jedoch schien dazu angetan, die Zukunft des Gebäudes abzusichern. Schon zu Zeiten des Amtsvorgängers von OB Martin Staab war das Gebäude immer wieder ein Thema im Gemeinderat. Damals dachte man unter anderem über den Verkauf der Kaufhausstraße 1 nach.

Stützen wohin man schaut: Die Fassade der Kaufhausstraße 1 wird im Inneren des Gebäudes bereits eit Jahren (das Bid stammt aus dem Jahr 2011) durch Zugstangen gesichert. Auch den Decken scheint man nicht mehr viel zuzutrauen. Hier sorgen Stützen für mehr Sicherheit. | Bild: Jarausch, Gerald

Um die unvermeidbaren Kosten einer aufwändigen Sanierung auf einen anderen Eigentümer abzuwälzen, stand sogar mal der Verkauf für den symbolischen Betrag von einem Euro zur Debatte.

2013 musste ein Auseinanderfallen des Hauses verhindert werden

Im Jahr 2013 musste das Gebäude aufwändiger gesichert werden. Mit Verstrebungen, die die Front- und Rückseite des Hauses miteinander verbinden, konnte ein Auseinanderfallen des Gebäudes verhindert werden. Nachdem man den Verkauf verworfen hatte, wurde in der Verwaltung eine Ausdehnung der Büroräumlichkeiten des Rathauses auf die Kaufhausstraße 1 in Erwägung gezogen.

Dies hätte jedoch „zu immensen Quadratmeterpreisen für Büroraum geführt“, heißt es in einer aktuellen Antwort der städtischen Pressestelle auf Anfrage des SÜDKURIER.

Sanierung brachte Zeitgewinn

Überhaupt wird die Angelegenheit wohl noch zu einer finanziellen Belastung für die Stadt. Als man die letzten Sicherungsarbeiten am Gebäude im Jahr 2016 vorgenommen hatte, beliefen sich die geschätzten Kosten einer Sanierung auf 2,1 Millionen Euro.

Mit den Sicherungen hat man sich einen Aufschub weiterer Maßnahmen von vier Jahren geschaffen. Aktuell wird das Gebäude regelmäßig auf seine Sicherheit hin überprüft. „Bei der letzten Begehung, diese fand vor wenigen Wochen im Dezember 2019 statt, wurden keine weiteren Schäden ermittelt“, lässt die Pressestelle jetzt wissen.

Entscheidung wohl nicht vor 2021

Eine Entscheidung über die Kaufhausstraße 1 wird laut Verwaltung nicht vor 2021 erwartet: „Grundsätzlich besteht die Überlegung, dass dieses denkmalgeschützte Gebäude nach einer Sanierung zumindest in Teilen der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. Ein Konzept soll in 2020 dafür erarbeitet werden. Dementsprechend steht eine Entscheidung voraussichtlich 2021 an“, heißt es von der Stadt.

Und auch dann kann es vermutlich nicht gleich ans Umsetzen gehen. Dazu müssen nämlich erst einmal echte Zahlen vorliegen: „Eine Maßnahme kann haushaltsrechtlich – mit wenigen Ausnahmen – erst dann im Haushalt aufgenommen werden, wenn eine Kostenberechnung vorliegt. Diese gibt es bisher nicht.“