von Marina Kupferschmid

Die Marketenderin ist eine echte Traditionsfigur der Bengelschießerzunft. In eine solche zu schlüpfen, um Fasnacht zu machen, war der Wunsch von Veronika Litterst, als sie vor mehr als 20 Jahren aus Offenburg hierher zog. Damals wurde das 1964 von den Gründungsmitgliedern der Zunft geschaffene Häs grundlegend aufgefrischt, ohne seine bisherige Erscheinungsform zu verändern.

Es entstand eine schmucke bäuerliche Tracht mit Rock, Bluse, Mieder, Schurz und Umhang, das nach dieser Erneuerung noch mehr zum positiven Erscheinungsbild der Gesamtzunft beiträgt. Viele Blicke zieht aber auch der dazugehörende Korb auf sich, der nicht nur Leckereien für Kinder bereithält.

Hilfe bei Minusgraden

So mancher Selbstgebrannte hat bei Minusgraden den ein oder anderen Narren schon vor dem Erfrieren gerettet. "Es macht einfach Spaß, die Leute am Straßenrand mit einem Likörle oder Schnäpsle zu verwöhnen und mit ihnen auf neckische Weise ins Gespräch zu kommen", erzählt Veronika Litterst.

Auch die eigenen Narren lassen sich gerne mal aus den Körben versorgen, wenn man bei Narrentreffen eine der letzten Startnummern erwischt und sich am Aufstellungsort die Beine in den Bauch steht. "Dann ist der Korb schon mal leichter, wenn es losgeht", sagt sie.

Veronika Litterst lobt herzlichen Umgang

Denn oft schleppen die Marketenderinnen bis zu zwölf Kilo "Gutsle" mit sich rum, um am Ende des Umzugs keine Kinder enttäuschen zu müssen. Besonders freut sich Veronika Litterst über den Zuwachs, den die Gruppe in den letzten Jahren erfahren hat, und über den herzlichen Umgang von Jung und Alt miteinander.

Bekannt sind die Marketenderinnen auch für ihre leckeren Kuchen beim Café am Kinderball oder beim Mostfest. Und obligatorisch sind ihre Schmalz- und Speckbrote für die Holzer beim Narrenbaum-Stellen. Veronika Litterst freut sich schon auf das Narrentreffen auf der Reichenau am 10. Februar. In weiser Voraussicht werden die Marketenderinnen ihre Körbe prall füllen, denn die Bengelschiesser laufen am Ende des närrischen Lindwurms.