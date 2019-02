von Gerald Jarausch

Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März meldet sich das Frauennetzwerk Radolfzell in der Öffentlichkeit zurück. Das Netzwerk aus aktuell 15 Frauen, die in Radolfzell politisch und gesellschaftlich aktiv sind, hat in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreis Konstanz, Petra Martin-Schweizer, ein Programm organisiert, dass sich der Gleichstellung der Frau widmet.

Frauen verdienen noch immer weniger

Nach wie vor haben Frauen auch in Deutschland noch darunter zu leiden, dass sie in vielen Dingen den Männern nicht gleichgestellt sind. Themen wie die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die ungleiche Bezahlung der beiden Geschlechter stehen deshalb auf der Agenda des Frauennetzwerks. Am 18. März (bis zu diesem Tag arbeiten Frauen pro Jahr praktisch ohne einen finanziellen Ausgleich) können Frauen in drei Radolfzeller Restaurants eine Tasse Kaffee zu einem reduzierten Preis trinken, den sie im Schnitt weniger verdienen als Männer. Satte 21 Prozent beträgt dieser Unterschied.

Ausstellung zum Frauenwahlrecht

Und am 22. März wird in der Stadtbibliothek eine Ausstellung eröffnet, die anlässlich des 100 Jahre bestehenden Frauenwahlrechts in Deutschland stattfinden wird. Am Weltfrauentag selbst (8. März), findet im Milchwerk ein unterhaltsamer Kabarettabend mit der Radolfzeller Künstlerin Barbara Mauch statt. Über das Veranstaltungsprogramm hinaus, dass noch weitere Termine beinhaltet, hat sich das Frauennetzwerk deutlich weitreichendere Ziele gesteckt: "Wir möchten die Situation der Frau in Beruf und Gesellschaft verbessern. Außerdem gilt es die gesetzlich verbrieften Frauenrechte zu stärken und die Gleichstellung der Frau voranzutreiben", sagte Bürgermeisterin Monika Laule. Das man in Radolfzell prinzipiell auf einem gutem Weg ist, bestätigte die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises: "Ich freue mich unheimlich über das Engagement in Radolfzell. Das ist einzigartig im Landkreis", sagte Petra Martin-Schweizer.

