Radolfzell Wie Michael "Fisch" Maisch einen Hauch New Orleans nach Radolfzell bringt

Der Jazzmusiker Michael "Fisch" Maisch ist Teil der "Radolfzeller Stadtgeschichten". Rainer Jörger filmte ihn mit seiner Band Jam-balaya für seine Multimedia-Dokumentation, die am 14. und 15. April im Milchwerk zu sehen sein wird.

Wer am Freitag am Gasthof Adler in Möggingen vorbeikam, der bekam Ungewöhnliches zu hören. Denn aus den Räumen des zentral gelegenen Restaurants waren eindeutig Klänge einer Band zu vernehmen. Im Inneren war niemand Geringerer als der wohl bekannteste Musiker des Radolfzeller Ortsteils zu vernehmen, der sein Instrument zum Erklingen brachte. Die Rede ist vom Trompeter Michael "Fisch" Maisch, der sich seit einigen Jahren vor allem dem Jazz aus New Orleans verschrieben hat. Seit einer Reise im Jahr 2009 in die Stadt am Mississippi lebt der Musiker aus Möggingen diese Spielart des Jazz' auch in der Heimat.

Mit seiner Band Jam-balaya, mit der er im "Adler" zu den Instrumenten griff, zeigt er in der Region, wie frisch und funky New Orleans Jazz sein kann. Seit 40 Jahren hauptberuflicher Musiker, ist Michael "Fisch" Maisch in Radolfzell und darüber hinaus bekannt. Man kennt ihn unter anderem als Mitglied der Bordband Dixie Treibhausventil auf dem historischen Raddampfer "Hohentwiel". Er leitet zwei Bläserklassen in Schulen am Untersee, übernimmt seit Jahrzehnten immer wieder die musikalische Leitung für diverse Stücke am Konstanzer Stadttheater und dirigiert in diesem Jahr seit 25 Jahren die Bigband der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz.

Für Rainer Jörger, der derzeit Beiträge für seine Gala-Abende der Stadtgeschichten einsammelt, ist der bekannte Musiker ein idealer Teilnehmer. "Man kennt ihn in und über Radolfzell hinaus und er ist ein Teil der Bevölkerung, die sich am kulturellen Leben beteiligt", sagt Rainer Jörger. In der Multimedia-Reportage am 14. und 15. April werden alle Protagonisten des Abends jeweils mit einem Filmbeitrag eingeführt.

Genau für diesen Filmbeitrag haben sich Michael "Fisch" Maisch, seine Band und Rainer Jörger nun im Mögginger "Adler" getroffen. Dort fing der Bildreporter einige seiner Sequenzen ein, die im April zu sehen sein werden. Viel mehr möchte Jörger aber noch nicht preisgeben, um die Neugier auf die Veranstaltung zu erhalten. In jedem Fall erwartet die Besucher ein qualitativ hochwertiges Erlebnis: "Ich filme in Kinoqualität", sagt er. Die Show wird nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für alle Akteure ein besonderes Erlebnis, verspricht der Medienprofi: "So viel Publikum werden die meisten wohl nie wieder haben", sagt er.

Jörger muss es wissen. Seit 2010 hat er 28 Produktionen in vielen Städten erstellt, unter anderem in Waldshut, Bad Säckingen, St. Georgen und Pfullendorf. Nun soll auch Radolfzell zum Star an zwei Abenden werden. Für den Trompeter Michael Maisch trifft die Einschätzung in Sachen Publikum nicht zu. Der hat während des legendären Mardi Gras in New Orleans bereits vor mehreren zehntausend Menschen gespielt, als er bei den Umzügen dabei sein durfte.

Projekt und Person