von Natalie Reiser

Farbe verändert Räume. Sie lässt sie warm oder kühl erscheinen, kann anziehend, beruhigend oder anregend wirken. Seit über 30 Jahren arbeitet der Künstler Harald F. Müller mit Architekten und unterstreicht die Strukturen ihrer Bauwerke durch Farbflächen. Vier Preise hat er für seine Beiträge zur Architektur bereits bekommen. Den jüngsten für die Farbgestaltung des Radolfzeller Berufsschulzentrums (BSZ). Die Architektenkammer Baden-Württemberg verlieh dem Architekten-Team Broghammer, Jana, Wohlleber und Harald F. Müller den Preis für beispielhaftes Bauen im Landkreis.

Landkreis und Messmer-Stiftung finanzieren die Farbgebung

Die Architekten setzten auf klare­ Formen und streng zurückhaltende Farbgebung. Die Böden in Gängen und Klassenzimmern sind mit hellem Stäbchenparkett ausgelegt, die Wände weiß und grau. Nachdem der Schulbetrieb aufgenommen war, machte sich bei den Nutzern der Wunsch nach etwas Farbe breit. Landkreis und Messmer-Stiftung ermöglichten, dass Harald F. Müller dem Bau farbige Akzente setzte. "Hell, farbig und positiv", so beschreibt Müller seine Assoziationen zur Farbwahl für das Schulgebäude.

Nach seinem Kunststudium an der Kunstakademie und der Universität Stuttgart hat er selbst als Lehrer gearbeitet. Sein Bestreben sei es gewesen, die Kunst in die Schule zu tragen, experimentell mit den Schülern zu arbeiten. Besuche zu Kunstausstellungen in der Schweiz und Deutschland wie der Documenta in Kassel standen auf dem Programm. Seit Mitte der achtziger Jahre stellt Müller eigene Kompositionen aus Malerei und Fotografie international aus. Zur Zusammenarbeit mit Architekten kam es etwa zur gleichen Zeit, erzählt der Künstler entspannt auf einer der großen Sitzflächen vor dem BSZ, die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen genießend.

Ausnahmsweise kommt die Farbe spät ins Spiel

Mit Blick auf das Gebäude erläutert er, sein Ziel sei, architektonische Strukturen hervorzuheben. In der Regel erarbeite er mit Architekten und Fachplanern ein Konzept in der Planungsphase des Gebäudes. Diese Zusammenarbeit sei essentiell, um den künstlerischen Anspruch eines Bauwerks zu unterstreichen. Im Fall des BSZ ging es darum, nach der Fertigstellung des Baus Farbe ins Spiel zu bringen.

Müller stimmte sich auch hier mit den Architekten ab und es fiel die Entscheidung, vor allem die tragenden Säulen des Skelettbaus hervorzuheben. Besonders abends in der Dämmerung fallen die Säulen innerhalb des Gebäudes, die nahe an der Glasfassade platziert sind, ins Auge. Wenn das Gebäude erhellt ist, leuchten sie wie Farbinseln in zwölf verschiedenen Rot, Orange-, Gelb-, Grün- und Blautönen. Er wolle keine Villa Kunterbunt, betont Müller: "Die Farben sind bewusst in die Blickachsen gesetzt."

Der Künstler Harald F. Müller im Treppenhaus hinter der Mensa im Berufsschulzentrum Radolfzell. Die Rückwände sind in den drei Geschossen in heller werdenden Farben gestrichen, sodass der Aufstieg, zumindest visuell, leichter fällt. Bild: Natalie Reiser

Auch Nischen mit Sitzgelegenheiten sind großflächig in jeweils einem Farbton gestrichen. Betritt man die Mensa, fällt der Blick auf eine rote Wand im dahinterliegenden Treppenaufgang. "Rot zieht an", so erklärt Müller, warum er sich hier für den warmen Farbton entschieden hat. Im Verlauf der Treppe folgt eine türkisgrünliche Wand, im zweiten Stock fällt das Licht auf gelbe Farbe.

Harald F. Müller mischt die Farbtöne selbst zusammen

Bei der Wahl der Farben setze er auf seinen Erfahrungsschatz, erzählt Müller. Im Atelier mischt er Farben aus einer Sammlung von über 800 Pigmenten. Nach den Mustern lässt er von einem Farbenhersteller Dispersionsfarben anfertigen, die nachbestellt werden können. Die Entscheidung, wo eine Farbe schließlich zum Einsatz kommt, legt Müller vor Ort fest. Er hält Muster an die Wände, lässt die Farben auf sich wirken.

Im zweiten Stock springt eine Farbe aus dem Konzept. Die Wand unter einer Fensterbank ist in militärgrün gestrichen. Dies soll Spuren verdecken, die Schüler mit baumelnden Füßen hinterlassen, wenn sie sich auf der Bank niederlassen. "So eine Farbe nimmt man eigentlich nicht", meint Müller. Doch in diesem Gang und unter dem hellen Holz der Fensterbank passt sie.