von Petra Reichle

Burkina Faso im Westen Afrikas ist eine Herzensangelegenheit für Anni Wieser. Seit vielen Jahren unterstützt die Stahringerin dort die Ärmsten der Armen. "Da muss ich helfen", war ihr erster Gedanke, als sie 1994 zum ersten Mal mit einer Freundin nach Afrika reiste und die bittere Armut mit eigenen Augen sah.

Zunächst vermittelten die Freundinnen gemeinsam Patenschaften, bevor Anni Wieser 2012 ihren Stand "Verkauf für Afrika" vor ihrem Haus an der Stahringer Hauptstraße einrichtete. Anlass war der Brief eines Pastors, der ihr in Zeiten der Dürre einen Hilferuf schickte. Seither sammelt sie neue und gebrauchte Gegenstände, die sie an dem Stand verkauft. Auch Geldspenden, die sie direkt oder über ein Spendenkonto erreichen, kommen zu 100 Prozent den Bedürftigen Afrikas zugute. Rund 1500 Stunden jährlich widmet die rüstige Rentnerin ihrem Hilfsprojekt.

Im Januar reiste Anni Wieser bereits zum neunten Mal nach Afrika, um persönlich Spendengelder zu überbringen. Wie in jedem Jahr finanzierte sie genauso wie ihre Begleiter ihre Reise aus eigener Tasche. Die diesjährige Reise fand unter erschwerten Bedingungen statt. Erst vor Ort erreichte sie die Nachricht, dass Terroristen in der Region seien und sie nur im Umkreis von 50 Kilometern spendenbedürftige Einrichtungen aufsuchen könne. Neben Waisenhäusern und Kinderheimen unterstützte

Anni Wieser in diesem Jahr zum ersten Mal eine Augenklinik, wo sie Bedürftigen die Behandlung und Medikamente bezahlte. Zu ihren persönlichen Höhepunkten der diesjährigen Reise zählt, dass sie zehn Waisenkindern mit einer Geldspende den Schulbesuch für zwei Jahre finanzieren konnte. "Mir ist es ein besonderes Anliegen, allen Spendern, die mich seit Jahren unterstützen, herzlich zu danken", sagt Wieser.

Termin: Anni Wieser wird am Freitag, 22. März, um 19 Uhr in den Räumen der FeG (Freie evangelische Gemeinde) in der Herrenlandstraße 58 in Radolfzell über ihre Reise berichten. Die Nummer des Spendenkontos für die Afrikahilfe lautet: DE90 6925 0035 1055 0244 32