von Natalie Reiser

In Rainer Werner Fassbinders Stück "Blut am Hals der Katze" fließt weder Blut, noch kommt eine Katze vor. Was der Titel an Martialität vorgibt, spiegelt sich im Stück nur teilweise wider. Roh und ungeschminkt ist die Sprache, mit der Fassbinders Protagonisten sich an den Kopf werfen, was sie fühlen, erwarten, wonach sie im Leben streben und wozu sie den anderen zwingen wollen. Beinahe bis auf den letzten Platz war das Haus der Zeller Kultur bei der Premiere des Stücks besetzt. Und so ging die Rechnung der Regisseurin Waltraud Rasch, die Zuschauer in den Bann eines ehemals tatsächlich revolutionären Stücks zu ziehen, gut auf.

Entlarvung verkrusteter gesellschaftlicher Strukturen

Fassbinder wollte verstören. Das Stück des 1945 in Bad Wörishofen geborenen Autodidakten kam 1968 zur rechten Zeit. Die alte Repräsentationskultur wurde in Frage gestellt. Fassbinder schloss sich den Illusionen der Studentenbewegung allerdings nicht an, er entlarvte verkrustete gesellschaftliche Strukturen in Theaterstücken und Filmen. Seine Methode, wie mit dem Scheinwerferlicht verschiedene Versatzstücke des menschlichen Lebens zu beleuchten, ist heute aus vielen Theater- und Filmproduktionen bekannt. In den 70er Jahren, in denen die bundesdeutsche Theatergeschichte fast ausschließlich vom subventionierten Stadt- und Staatstheater geschrieben wurde, war sie revolutionär. Vielleicht ist diesem Bestreben, aufzuschrecken und zu empören, auch der Titel des Stücks geschuldet. In "Blut am Hals der Katze" wird in mannigfachen Konstellationen dargestellt, wonach Menschen streben: nach maximalem finanziellem Gewinn, nach aufrichtiger, anhaltender Liebe, dem egozentrischen Ausleben sexueller Wünsche ohne Rücksicht auf den Anderen, nach Trost angesichts der Endlichkeit des Lebens.

Viele Doppelrollen im Stück

Im Mittelpunkt der verschiedenen Szenen steht Phoebe Zeitgeist, gekonnt gespielt von Tim Boulaajaj, der stoisch erhaben und zugleich kindlich naiv auf das Gewirr des menschlichen Seins blickt. Phoebe ist von einem fremden Stern auf die Erde geschickt worden, um eine Reportage über die Demokratie der Menschen zu schreiben. An sie wenden sich die Geliebte, der Metzger, der Lehrer, der Soldat und die anderen Protagonisten, um ihre Sicht aufs Leben verständlich zu machen. Von den Schauspielern fordert das Stück viel Flexibilität. Mehrere von ihnen schlüpfen in Doppelrollen. Ileana Förster glänzt als lebenslustiges Modell, oberflächliche Hure und betrunkener Soldat. Andreas Nitschke überzeugt als Liebhaber, der seine weinende Geliebte einer Nacht gefühllos stehenlässt. Gegen Ende des Stücks wird Phoebe von den Menschen wahrgenommen. Der Liebhaber möchte sie gewinnen. Doch mit den Sätzen, mit denen er zuvor andere verstoßen hat, weist sie ihn ab. Phoebe sagt nun nichts anderes, als das, was sie auf der Erde gehört hat. Doch sie agiert, als ob sie die Bedeutung der Worte nicht verstehen würde.

