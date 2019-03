von Petra Reichle

Zehn Plätze gilt es im Güttinger Ortschaftsrat bei den am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahlen zu besetzen. Mit einem Treffen der Kandidaten zur Erstellung der Kandidatenliste für den Wahlvorschlag hat der Radolfzeller Ortsteil nun die Weichen dafür gestellt.

"Mit 17 sich zur Wahl stellenden Bewerbern haben wir das Soll erfüllt, um Bürgern Auswahl und Wahl ermöglichen zu können", stellte Ortschaftsratsmitglied und Bewerber Martin Aichem fest. 15 Kandidaten waren direkt vor Ort, zwei weitere Kandidaten konnten zwar am Treffen nicht teilnehmen, haben aber bereits ihre Bewerbung angekündigt. Ziel des Treffens der Kandidaten war es, die Details der Kandidatenliste festzulegen.

Die meisten sind im Ort gut bekannt

Auch wenn die meisten Gesichter im Ort bekannt sind, sei es durch den bestehenden Ortschaftsrat, Vereinsmitgliedschaften oder persönliche Kontakte, stellte sich trotzdem jeder Bewerber in einer kurzen Vorstellungsrunde vor. Allen Bewerbern liegt die Zukunft Güttingens am Herzen, und sie möchten sich persönlich für die Belange ihre Mitbürger engagieren. Ein genaueres Bild über die Bewerber können sich alle Bürger anhand eines Flyers machen, in dem sich alle Kandidaten vorstellen werden. Dieser soll demnächst in alle Haushalte verteilt werden.

Eine Gesamtliste statt vieler Parteienlisten

Da es sich um weniger als 20 Kandidaten handelt, ist es laut Wahlgesetz möglich, diese auf einer einzigen Wahlliste aufzuführen. Dies wurde kurz in der Runde der anwesenden Kandidaten diskutiert, die Abstimmung fiel jedoch einstimmig aus – die Kandidaten gehen mit einer Gesamtliste unter dem Namen "Freie Bürgerliste Güttingen" ins Rennen. Die 17 Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet, in den Ortschaftsrat werden die zehn Kandidaten mit den meisten Stimmen einziehen.

Wer die Bewerber sind

Die Bewerber (in alphabetischer Reihenfolge): David Aichem, Martin Aichem, Gerhard Baumgärtner, Anja Blazej, Angelika Engelmann, Wolfgang Fiedler, Christine Hellstern, Andrea Hiller, Manfred Hiller, Boris Knam, Jochen Müller, Brigitte Neubrand, Marcel Nietzold, Katharina Schmal, Hubert Wiggenhauser, Alexander Wittmann und Rudolf Zunftmeister.