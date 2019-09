von SK

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und Lenker eines Motorrollers kam es am Montag gegen 11 Uhr in der Straße Lippenwiesen. Wie die Polizei informierte, fuhr die 44-jährige Audi-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke in die Straße ein. Zeitgleich kam ein 78-jähriger Motorrollerfahrer von der Herrenlandstraße. Laut Polizei war er zu schnell unterwegs, erschrak sich aufgrund des ausparkenden Autos, bremste und fiel im Stehen mit dem Roller um. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau bremste ebenfalls sofort bei Erkennen des 78-Jährigen, so die Polizeit.

Wer war schuld?

Uneinig waren sich die beiden indes bei der Schilderung des Unfallhergangs: Laut Polizei gab der Mann an, dass es zum Zusammenstoß mit dem Audi kam, während die Autofahrerin dies verneinte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 95 06 60 in Verbindung zu setzen.