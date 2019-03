von Eileen Ehringer

Naturwissenschaft kann doch sehr kreativ sein. Das wird klar, wenn man sich die ausgefallenen Projekte ansieht, die die Schüler des Friedrich Hecker Gymnasiums für den NWT-(Naturwissenschaft und Technik)-Unterricht auf die Beine gestellt haben. Tolle Ideen gab es offensichtlich genug.

Alle Zehntklässler stellten in der Aula ihre Projekte vor, an denen sie in Zweiergruppen sieben Wochen lang gearbeitet haben. Lehrer aus dem Fachbereich Naturwissenschaft gingen von Tisch zu Tisch, um die Arbeiten zu bewerten.

Studie zur Auswirkung von Koffein auf die Reaktionszeit

"Die Benotung gliedert sich in drei Teile" erklärt Roger Breymayer, der ebenfalls NWT unterrichtet: "Einmal die Forschungsarbeit selbst, dann die schriftliche Ausarbeitung und zum Schluss die Präsentation hier vor den Lehrern". Zu diesem Anlass seien aber auch immer die Eltern eingeladen und Schüler aus der neunten Jahrgangsstufe. Die seien ja im nächsten Jahr mit der Projektarbeit an der Reihe, sagt er.

Die Latte liegt hoch für die nächsten Jahrgänge angesichts so vielfältiger Ansätze. Studien zur Auswirkung von Koffein auf die Reaktionszeit oder die Erprobung von Methoden der Wasserreinigung sind nur eine kleine Auswahl aus dem Repertoire der Zehntklässler.

Test mit einer Art Lügendetektor

Noch ein Beispiel ist das Projekt: "Lassen sich Falschaussagen mit einem Pulsmesser nachweisen?". Medizin interessiert Imahnuka Chandrasegaran und Anna Trüb nämlich besonders, weshalb sie dieses Thema gewählt haben. Während der vorgegebenen sieben Wochen machten die zwei 15-Jährigen Versuche mit 10 bis 16-jährigen Probanden. Diese brachten sie durch ein Rollenspiel dazu, zu lügen. Der Puls wurde dabei durch am Finger befestigte Sensoren aufgezeichnet. "In der Regel hat sich Puls auf jeden Fall erhöht bei einer Lüge", erzählt Imahnuka Chandrasegaran.

Für so interessante Ergebnisse interessiert sich sogar das Max-Planck-Institut. Jacob Stierle war als Vertreter des Instituts in Möggingen ebenfalls bei der Präsentation anwesend. "Wir möchten uns gerne mit dem Nachwuchs austauschen", sagt Stierle.