von Marina Kupferschmid

Das Frühjahrskonzert des Böhringer Musikvereins in der vollbesetzten Mehrzweckhalle stand ganz im Zeichen des Neuantritts von Dirigent Marco Geigges. Er hatte zum Einstand für das in puncto Blasmusik verwöhnte Publikum einen attraktiven und anspruchsvollen bunten Musik-Strauß gebunden, der begeisterten Beifall bei den Konzertbesuchern fand und zeigte, dass die Chemie zwischen den Musikern und dem neuen Orchesterleiter stimmt.

Den gelungenen Auftakt machte die Jugendkapelle unter Leitung von Florian Fritschi mit der Ouvertüre „Fanfare an Triumph“ von James Swearingen, die eine schöne Sammlung musikalischer Themen bot und von einer zarten, klangvollen Melodie der gefühlvoll spielenden Holzbläser begleitet wurde.

Mit Neil Armstrong auf den Mond

Kraftvoll ging es dann beim „Tuba-Tornado“ von Hans Offerdal zu, bei dem es für Solist Maximilian Erne alle Register seines Könnens zu ziehen galt – ein schwieriges Stück mit vielen Tonhöhen, das von intensiver Probenarbeit zeugte. Mit „One Small Step“ von Michael Oeres gab es musikalisches Kopfkino im Weltall zu erleben, jenen Moment, als Neil Armstrong 1969 beim Betreten der Mondoberfläche den berühmten Satz „Das ist ein kleiner Schritt“ verkündete.

Ein Medley von James Bond-Melodien als Zugabe rundete den beachtlichen Auftritt der Jugendkapelle ab.

Allen Registern wird alles abverlangt

Der musikalische Reigen des Hauptorchesters unter Leitung von Marco Geigges begann mit der gewaltigen „Dynamic Overture“ von Franco Cesarini, die wegen vieler verschiedener Taktarten alles abverlangte. Das Stück „Divertimento Veneziano“ entführte das Publikum in die Lagunenstadt Venedig.

Der Musikverein Böhringen präsentierte sich bei seinem Frühjahrskonzert unter neuer Leitung von Dirigent Marco Geigges, der ein attraktives Konzertprogramm auf beachtlichem Niveau zusammengestellt hatte.

Musikalisch beschrieb die Kapelle eindrucksvoll die Leichtigkeit Venedigs, die Maskerade zum Karneval, die Fahrt über den Canale Grande und den traumhaften Sonnenuntergang mit dem Blick Richtung Lido, den Besuch des Piazza San Marco und einen Spaziergang durch die verwinkelten Gässchen der Stadt.

Große Bandbreite

In den vielen unterschiedlichen Abschnitten von rhythmisch-perkussiven Stellen in schnellem Tempo bis zu langsamen, lyrischen und emotionalen Abschnitten zeigte das Orchester eine große Bandbreite seines Könnens.

Es folgte mit den „Armenian Dances“ von Alfred Reed ein technisch wie musikalisch sehr herausforderndes Werk, das das Publikum in die fremde Welt des Kaukasus und in die rhythmische Vielfalt und große melodische Schönheit der armenischen Musik eintauchen ließ.

Große Ehrungen im Rahmen des Frühjahrskonzertes: Von links die Jubilare Bernhard Diehl (40 Jahre), Marion Fuchs und Corinna Erne (35 Jahre), Hermann Leiz als Stellvertreter für Verbandspräsident Johannes Steppacher, und Helmut Arndt, Vorsitzender des Musikverein Böhringen.

War bis dahin an diesem Abend über weite Strecken genaues Hinhören beim Publikum gefragt, konnten sich die Besucher bei „Curtain up“ von Alfred Reed, einem Medley mit Themen des Broadways, allmählich entspannt zurücklehnen, ebenso beim mitreißenden „Lord Tullamore„ des niederländischen Komponisten Carl Wittrock, der das Publikum auf eine wildromantische Reise nach Irland und zu inspirierender ririscher Folk Music mitnimmt.

Musik aus Irland, Armenien und San Francisco

Erinnerungen an die 70er Jahre wurden mit der Titelmusik zur Krimi-Fernsehserie „Die Straßen von San Franzisco“ wach. Im Kopfkino tauchten bei der rasanten Musik von Patrick Williams Bilder von wilden Verfolgungsfahrten in großen amerikanischen Polizeiwagen auf, die über die Straßenwellen von San Francisco springen. Als Solisten brillierten Bernhard Diehl (Trompete), Simon Bruttel und Philipp Schmidt (beide Saxophon), und auch das Schlagwerkregister zeigte hier in besonderer Weise sein Können. Lang anhaltender Applaus krönte den Konzertabend.