von Georg Lange

„Es wundert uns schon, dass es heute so voll ist“, zeigte sich Martin Schäuble bei der Premiere des Zunfthaus-Sommers erstaunt. Dann setzte der Präsident der Narrizella Ratoldi in der Zunfthaus-Remise mit seinem unnachahmlichen Humor nach: „Denn wer will schon Singener sehen? Anscheinend gibt es genug davon!“ Bisher waren Premieren des Zunfthaus-Sommers nie ausverkauft, erinnerte sich Schäuble.

Männerchor trifft Kabarett

Das änderte sich mit der A-Cappella-Gruppe „Die dramatischen Vier“ aus Singen. Der Männerchor begeisterte mit kabarettistischem Talent, seinen vielen Anekdoten in köstlichem Lokalkolorit, die zum herzhaften Lachen ansteckten sowie deren eigentlichen Kompetenz: Harmonisch aufeinander abgestimmte A-Capella-Stimmen, die die Ära der Comedian Harmonist wiederbelebten.

Gleich mehrere kleine Jubiläen feierte der erste Abend des Sommerprogramms der Narrizella: Zehn Jahre Zunfthaus, 15 Jahre Zunfthaussommer sowie das 25-jährige Bühnenjubiläum der dramatischen Vier.

Männer werden musikalisch auf die Schippe genommen

Damit es sich auch ordentlich reimen kann, überspringen „Die dramatischen Vier“ schon einmal grammatikalische Konventionen – zur Freude des Publikums und der sich daraus resultierenden Pointen. Der reine Männergesangsverein widmete zu Beginn seinen Geschlechtsgenossen gleich mehrere Liedern. Sie starteten mit Grönemeyers Hymne eingeknickter und schwach zeigender Männer und kreierten Loblieder auf den drei-Tage-Bart.

Die dramatischen Vier gaben dem Klassiker der Andrew Sisters „Bei mir bist Du schön“ eine neue Wendung und erteilten vierstimmige Ratschläge zur Fettabsaugung und dem Liften müder Augen. Die A-Capella-Gruppe aus Singen zeigte sich sehr vielseitig.

Humorvoller Start in den Zunfthaussommer

Sie versprühte Glückseligkeiten aus dem Fundus der Comedian Harmonists ebenso wie sie Liebesjodler rustikal untermalen vermochte. Sie führten in die Kunst der Füllgeräusche ein bis zum dramatischen Stoßseufzer. Mit schönen Stimmen und Lachtränen startete die Saison des Zunfthaussommers der Narrizella Ratoldi.