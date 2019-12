Egal, ob die neueste Spielekonsole, den Lieblings-Kinofilm auf DVD oder einen Ausflug in den Freizeitpark: Weihnachtszeit ist bekanntermaßen Geschenkezeit. Aber nicht alle Eltern können die Wünsche ihrer Kinder erfüllen. Für all jene mit kleinem Geldbeutel gibt es in Radolfzell die Weihnachtsaktion der Bürgerstiftung in Kooperation mit Buch Greuter. Die Initiatoren wollen mit ihrem Engagement für leuchtende Kinderaugen sorgen – damit alle an Heiligabend ein Geschenk unter dem Christbaum liegen haben, das ausgepackt werden will.

Kinderarmut in Deutschland Einordnung: Laut des Kinderarmutsberichts des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) ist in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Das sind etwa 2,5 Millionen Jungen und Mädchen. Zwar sei die Situation im Osten prekärer, aber auch im Westen gebe es Armut.

Zahlen: An der Grenze zur Armut befindet sich laut offizieller Definition jemand, der weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens zur Verfügung hat. Arm sind demnach diejenigen, die nur auf 40 bis 50 Prozent davon kommen.

Ursachen: Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Wenn diese nur wenig Geld verdienen oder auf Sozialhilfe angewiesen sind, bleibt für die Kinder nicht viel übrig – das zeigt sich beispielsweise an Weihnachten. „Selbst das Kindergeld, das jeder Familie zusteht, wird mit Hartz-IV-Sätzen verrechnet“, teilt die Malteser-Pressestelle auf Anfrage mit. Der häufigste Grund für Kinderarmut in Deutschland sei eine Arbeitslosigkeit der Eltern. Auch Alleinerziehenden stünde oft wenig Geld zur Verfügung.

Folgen: Wie vonseiten der Malteser zu erfahren ist, leiden Kinder, die in Armut leben, häufig ihr gesamtes Leben darunter. So könne es unter anderem zu psychischen und sozialen Störungen kommen. „Scham spielt eine große Rolle. Betroffene ziehen sich dann zurück“, teilen die Malteser mit. Auch Bildungsarmut sei ein Thema.

„Ziel ist es, zu Weihnachten die Wünsche der Kinder wahr zu machen. Viele würden nämlich ansonsten nichts bekommen“, erzählt Manfred C. Noppel, Vorstandsvorsitzender der Radolfzeller Bürgerstiftung. In der Buchhandlung Greuter (Schützenstraße 11) ist deshalb ein kleiner Weihnachtsbaum aufgestellt worden, an dem rund 100 Zettel mit Kinderwünschen hängen. Diese können ab sofort bis einschließlich Heiligabend erfüllt werden.

Soziales Projekt zu Weihnachten

Initiatoren der Weihnachtsaktion sind Bettina und Michael Ludin. Sie hatten die Idee, so etwas in Radolfzell auf die Beine zu stellen und warben dafür. „Mit der Bürgerstiftung und der Buchhandlung fanden wir Unterstützer, die sich für das Wohl sozial benachteiligter Kinder aus Radolfzell einsetzen wollen“, schildert Michael Ludin.

„Jeder Wunsch hat einen Wert von ungefähr 20 Euro. Es handelt sich überwiegend um Bücher, aber auch verschiedene Spielsachen“, sagt Michael Vögele, Vorsitzender des Stiftungsrats der Bürgerstiftung. Und ergänzt: „Manche Kinder sind besonders bescheiden. Sie wünschen sich lediglich etwas für vier oder fünf Euro.“ Damit man auf die für jeden Wunsch kalkulierten 20 Euro komme, werde das Geschenk in solchen Fällen noch um etwas ergänzt.

Mitmachen ist einfach

Die Weihnachtsaktion, die nach 2018 zum zweiten Mal stattfindet, funktioniert so: Um einem Kind einen Wunsch zu erfüllen, müssen sich Spender eine Geschenkkarte aussuchen, danach vom Baum abhängen und an der Kasse der Buchhandlung einlösen. „Solch eine Aktion gibt es auch an anderen Standorten rund um den Bodensee, in Radolfzell aber nur bei uns“, erklärt Therese Kirow von Buch Greuter. Die Aktion laufe ihr zufolge anonym ab, um die Privatsphäre der Familien zu schützen. Neben Privatpersonen haben laut Kirow auch Unternehmen die Möglichkeit, sich zu beteiligen.