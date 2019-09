Der Radolfzeller Jugend fehlen Plätze im öffentlichen Raum, auf denen sie sich ungestört treffen können. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Jugendgemeinderat (JGR) deshalb die Kampagne „#platzlos“ ins Leben gerufen und damit auf ein brisantes Thema aufmerksam gemacht: Denn Jugendliche fühlen sich in Radolfzell nicht immer gerne gesehen, wie die beiden Vorsitzenden des Jugendgemeinderates Jannik Probst und Karolina Wick vom Jugendgemeinderat im Gespräch betonen.

Sich treffen und chillen

Dabei erklären die beiden, dass die Anliegen der Jugendlichen bescheiden sind: sich treffen, aktiv sein und gemeinsam feiern – mehr muss es nicht sein. Zwei ideale Plätze dafür: die Feuerstelle beim Schützenverein im Altbohl und die Feuerstelle am Seeufer im Herzenbad. Sie gehen aus einer Liste von vier möglichen Orten hervor, die der JGR im Juli ausgearbeitet hatte, wie Wolfgang Keller, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer bei der Stadt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik erklärt.

Ideale Plätze für den JGR

Um die Plätze ganzjährig nutzen zu können, sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig dafür aus, eine Schutzhütte im Altbohl und einen Jugendpavillon im Herzenbad zu bauen. „Die Jugendhütte wird dabei eher rustikal, der Pavillon architektonisch gestaltet“, betont Keller. 25 000 Euro sollen die beiden Maßnahmen seiner Aussage nach kosten. „Diese beiden Plätze sind ideal und erfahren mit den beiden Hütten eine Aufwertung“, sagt Jannik Probst. So könne man sich auch bei Regen und Nässe ungestört treffen.

Eine weitere Schutzhütte soll bei der bereits bestehenden Feuerstelle im Altbohl – in direkter Nachbarschaft zum Schützenhaus – entstehen. | Bild: Matthias Güntert

Dass weder die Feuerstelle im Herzen noch im Altbohl in der Innenstadt liegen, störe die beiden JGR-Vorsitzenden nicht. Im Gegenteil: „Das war für uns mit der ausschlaggebende Faktor, auch hinsichtlich der Ungestörtheit“, so Karolina Wick. Mitten in der Innenstadt würde bei den Jugendlichen stets das Gefühl der Beobachtung aufkommen. „Jugendliche brauchen selbstbestimmte Räume – nur so lernen sie Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit“, macht Eva-Maria Beller, Leiterin der Stadtjugendpflege, deutlich. Sie zeigte sich erfreut, dass die Initiative „Jugend im öffentlichen Raum“ solch eine positive Resonanz nach sich ziehe und Jugendliche so die Erfahrung machen, dass es sich lohne, sich für Projekte, Vorhaben und Wünsche einzusetzen.

Kein Problem mit dem Lärm

Für Norbert Lumbe, Fraktionssprecher der SPD, steht die Notwendigkeit dieser Maßnahmen außer Frage. „Der Platz im Altbohl ist ideal, so entsteht auch kein Problem mit Lärmbelästigungen“, sagte er. Ohnehin habe er in der Vergangenheit beobachtet, dass gerade die Feuerstelle im Herzenbad nicht nur zu einem Anlaufpunkt für Jugendliche geworden sei. Auch Eltern mit ihren Kindern hätten dort im Sommer zusammen gegrillt.

Christof Stadler (CDU) unterstützte diese Aussage: „Das sind nicht nur reine Jugendwünsche, sondern Wünsche der Allgemeinheit.“ Er forderte allerdings Kontrollen bei der Müllbeseitigung, sonst hege er die Gefahr, dass die neuen Plätze schnell zu „Dreckslöchern“ werden. Siegfried Lehmann, Fraktionssprecher der Freien Grünen Liste, brachte als Beispiel für zu wenig Mülleimer den Mettnau-Park ins Spiel. Auch dort fehle es an Abfallbehältern. „Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn diese Plätze verwildern“, so Lehmann.

Folgt eine feste Toilette?

Christof Stadler plädierte zudem für die Einrichtung einer festen Toilette. Obwohl Oberbürgermeister Martin Staab die Notwendigkeit eines WCs durchaus nachvollziehen konnte, musste er dem Vorschlag einen Riegel vorschieben: „Mit Wasser, Abwasser und Strom liegen wir in einem sechsstelligen Bereich.“

Kritische äußerte sich Walter Hiller von den Freien Wählern. Er schlug vor, dass man erst Erfahrungen im Herzenbad mit dem Pavillon sammeln solle, ob die Nutzung durch die Jugendlichen auch langfristig sei. Den JGR-Projekten stehe er skeptisch gegenüber: „Sie haben nicht immer die längste Lebensdauer“, sagte er.

Eine Nutzungsvereinbarung ist unabdingbar

Eine Nutzungsbedingung von Jugendlichen für Jugendliche – oder wie OB Staab es formulierte, eine auf Augenhöhe in der Jugendsprache – ist ein weiterer Wunsch des Gremiums. Bernhard Diehl (CDU) sei es wichtig, dass man die Jugendlichen in die Verantwortung nehme. Als positives Beispiel nannte er die Jugendhütte in Böhringen, die sich selbst verwalte. „Lasst die Jugendlichen einfach einmal machen. Die von ihnen, die sich in das Projekt einbringen können und wollen, zerstören die Hütten auch nicht“, glaubt Diehl. Sein CDU-Fraktionskollege Lorenz Thum bezeichnete eine Nutzungsordnung als „unabdingbar“.

Laut Karolina Wick und Jannik Probst sind die neuen Hütten bereits bestellt. Der JGR will beim Aufbau selbst fleißig mithelfen. Und auch eine Nutzungsordnung ist schon in Arbeit und soll dem Gemeinderat Ende des Jahres vorgestellt werden. Sie solle im Wesentlichen der vom Grillplatz am Bootshaus ähneln.