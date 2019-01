von Gerald Jarausch

Für die Vereinsmitglieder der Bodenseereiter und ehemalige Einsteller von Pferden klingt es ein bisschen wie ein schlechter Scherz: Nachdem die Stadt dem privaten Pächter und dem Verein als Nutzer nach fast 50 Jahren die Pacht für sein inzwischen ehemaliges Gelände gekündigt hat, bietet die Stadt inzwischen kostenlose Stellplätze für Pferdebesitzer und andere Tierhalter an.

Vor rund zwei Wochen hat die Stadt Radolfzell dies im Amtsblatt "Hallo Radolfzell" veröffentlicht. Als Hauptgrund gibt die Stadt die Ansiedlung von einer bedeutsamen Kolonie von Rauchschwalben an, die dort in den Sommermonaten ihre Nistplätze finden. "Die Stadtverwaltung sucht für wenige Jahre nach landwirtschaftlichen Übergangslösungen, welche die Attraktivität der Stallungen für die Rauchschwalben gewährleisten", heißt es dazu in der Ausgabe vom 6. Dezember. Bis spätestens Februar möchte die Stadt Besitzer von Pferden, Rindern, Schafen oder Ziegen finden, die den Streuhau-Stall entsprechend nutzen. Schmackhaft werden die Halle und das gesamte Gelände den künftigen Nutzern gemacht, indem die gute und geeignete Infrastruktur gelobt wird: "Die Reithalle und der Reitplatz sind mit einem optimalen Reithallenboden ausgestattet, im Stall sind bisher 32 Einstellboxen für Pferde, zwei Abstellräme und ein Buroraum vorhanden. Außerdem stehen die Koppeln als Weideflächen mit direktem Anschluss zur Verfugung", heißt es im Wortlaut.

Das Kuriose: Die Stadt hatte dem Pächter und dem Verein auf den 30. Oktober gekündigt. Eine vom Verein gewünschte Verlängerung, die bereits in den Jahren 2015 und 2017 erfolgt war, wollte die Stadt nicht erneut anbieten. Das Ende des Pferdebetriebes war durch das zögerliche Verhalten der Stadtverwaltung in der Angelegenheit ohnehin schon früher besiegelt worden. Bereits im Mai beklagte sich der Pächter der Anlage und stellvertretende Vorstand des Vereins, Andreas Steidle, im SÜDKURIER darüber, dass der "Point of no return" (Punkt ohne Umkehr) für einen wirtschaftlichen Betrieb erreicht sei. Damals führte er die ungewisse Zukunft der Anlage als Hauptgrund an. Ein Großteil der Pferdeeinsteller hatte sich daher zu diesem Zeitpunkt einen anderen Reitstall in der Region gesucht. Erst Mitte September erhielten der Betreiber und der Verein eine endgültige Entscheidung darüber, dass die Anlage zu räumen sei.

Auf Nachfrage des SÜDKURIER kommentiert die Pressestelle den Vorgang mit den Worten: "Für die Einsteller war also schon lange klar, dass sie den Stall auf lange Sicht nicht mehr nutzen können." Das ist zwar korrekt, erklärt jedoch nicht die anvisierte Nutzung in den nächsten Jahren. Der Verein Bodenseereiter nimmt zudem erstaunt zur Kenntnis, dass zum Teil mit dem Eigentum des ehemaligen Pächters geworben wird. Denn der Untergrund in der Reithalle ist vom Pächter eingebracht worden und weiterhin in seinem Besitz. Laut Sarah Bischof, Vorsitzende des Vereins, wünscht sich dieser eine Veräußerung des Materials.

Ähnliches gilt für das Dressurviereck. Das ist im Vereinsbesitz und muss laut einer Vereinbarung mit der Stadt bis zum April 2019 abgeräumt sein. Eine Nutzung der Vereinsmitglieder bis dahin hat die Stadt aus versicherungstechnischen Gründen untersagt. Grundsätzlich hält sie die Nutzungsidee der Stadt Radolfzell nicht für praktikabel. "Man kann die Tiere ohne einen Stallmeister oder einer andere Aufsicht nicht einfach so alleine lassen", sagt sie. Genau so wäre es aber mit dem Angebot der Stadt.

Sarah Bischof beklagt sich vor allem über die mangelnde Kommunikation mit der Stadt: "Uns hat das Gespräch gefehlt", sagt sie. Sie kann nicht nachvollziehen, dass nun Pferde- und Tierhalter in dem Gebäude für mehrere Jahre kostenlos unterkommen, dass der Verein räumen musste, damit die Stadt das Areal überplanen kann. "Die einfachste Möglichkeit wurde nicht genutzt. Man kommt sich ein Stück weit unerwünscht vor", sagt sie. Von Seiten der Stadt werden nicht unbedingt versöhnliche Töne angeschlagen.