Radolfzell vor 2 Stunden

Was in Radolfzell an Weihnachten 2018 an Veranstaltungen stattfindet

An Weihnachten strömen viele Menschen in die Kirchen, die evangelische und katholische Kirchengemeinde Radolfzell haben ebenfalls etwas vorbereitet. Eine Auswahl an Konzerten und Gottesdiensten.