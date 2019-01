Blickt man auf das vergangene Jahr zurück, bleiben gerade aufmerksamen Zeitungslesern vor allem die politischen Debatten im Rathaus in Erinnerung. Diese werden in Radolfzell besonders ausführlich und leidenschaftlich geführt. Viele Themen haben nicht nur Verwaltung und Gemeinderat bewegt, auch Bürger mischten in den Diskussionen kräftig mit. Erinnern Sie sich noch an die Hintergründe der Konflikte?

Dicke Luft in der Konstanzer Straße

Eine der Hauptachsen der Stadt Radolfzell wird aktuell saniert: die Konstanzer Straße. Diese soll von unten bis oben erneuert und modernisiert werden. Eigentlich eine gute Sache. Doch Gewerbetreibenden waren nach Beginn der Bauarbeiten verärgert. Warum? Der Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 6.

Die Stadt hatte über den Beginn der Arbeiten kurzfristig informiert, sich jedoch zunächst geweigert, einen Hinweis an den Anfang der Baustelle anzubringen, dass die Geschäfte trotz Bauarbeiten geöffnet haben. Diese beklagten einen massiven Umsatzeinbruch, da der Publikumsverkehr ausblieb. (Lösungsbuchstabe E)

Die Bauarbeiter hatten ständig ihre Fahrzeuge auf die Parkplätze der Gewerbetreibenden abgestellt. (Lösungsbuchstabe G)

Durch den Aufgewirbelten Staub durch die Bauarbeiten mussten die Ladenbesitzer ihre Fenster beinah täglich putzen. (Lösungsbuchstabe H)

Diskussion um die E-Mail-Affäre

Es war der Zoff des Jahres, der sogar die Staatsanwaltschaft Konstanz auf den Plan holte. Eine unglücklich formulierte E-Mail von Oberbürgermeister Martin Staab an Bürgermeisterin Monika Laule sorgte monatelang für Gesprächsstoff in der Stadt. Doch was genau warf der OB seiner Bürgermeisterin vor? Der Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 4.

OBMartin Staab warf Monika Laule vor, sie habe sich Büromaterial für den Privatgebrauch genommen. Unter anderem, soll sie Kopierpapier gestohlen haben. (Lösungsbuchstabe O)

Martin Staab drohte Monika Laule damit, dass er Tonmitschnitte von Gesprächen habe, mit denen er die Lügen der Bürgermeisterin beweisen wollte. (Lösungsbuchstabe S)

OBStaab bezichtigte Monika Laule der Körperverletzung von Rathausmitarbeitern, denen sie mit einem zu festen Händedruck Schmerzen zugefügt haben soll. (Lösungsbuchstabe J)

Auf ein Neues: Die Seetorquerung

Es ist die unendliche Geschichte: Radolfzell und die Bahnhofsunterführung. Seit vielen Jahren wird über eine bessere Variante des aktuellen eher schmuddelig wirkenden Seezugangs diskutiert. In diesem Jahr habt der Gemeinderat einen neuen Grundsatzbeschluss gefasst. Doch wie sieht dieser aus? Der Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 10.

Der Gemeinderat Radolfzell hat einen Grundsatzbeschluss zum Bau einer neuen, kürzeren (24 Meter) und breiteren (8,50 Meter) Unterführung gefällt. Kostenschätzung: 22,9 Millionen Euro. (Lösungsbuchstabe N)

Der Gemeinderat bevorzugte statt einer Unterführung eine Brücke auf Höhe der ehemaligen Pakethalle mit Baukosten von 14,5 Millionen Euro. (Lösungsbuchstabe P)

Die Kosten waren den meisten Ratsmitgliedern viel zu hoch. Der Gemeinderat entschied sich dafür, die bestehende Unterführung neu zu streichen und mit wechselnden Kunstaustellungen aufzuhübschen. (Lösungsbuchstabe W)

Spielplatz contra Flüchtlingsheim

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt am Bodensee ist groß. Da es an bezahlbarem Wohnraum mangelt, ist es vor allem für Geflüchtete schwer, aus den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises auszuziehen. Aus diesem Grund dachte sich die Radolfzeller Stadtverwaltung, auf dem Spielplatz in der Strandbadstraße so genannte mobile Wohnmodule aufzustellen und diese Wohnungen an Geflüchtete zu vermieten. Dies sorgte für große Diskussionen in der Stadt. Letztlich wurde der Standort für ein Flüchtlingsheim ausgeschlossen. Was passiert nun mit dem Gelände? Der Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 13.

Da die Geburtenzahlen steigen, baut die Stadt nun dort ein Geburtshaus, in dem Radolfzellerinnen mit Hilfe von Hebammen zur Welt bringen können. (Lösungsbuchstabe E)

Der Spielplatz wurde an einen Investor verkauft, der eine Luxus-Seniorenwohnanlage darauf errichten will. (Lösungsbuchstabe Z)

Der Spielplatz bleibt erhalten, aber ein Teil des Areals wird für Wohnungsbau auf dem freien Markt veräußert. (Lösungsbuchstabe S)

Mehr Sicherheit für das Seeufer

Bereits zwei Mal hat die Stadtverwaltung versucht, einen Kommunalen Ordnungsdienst einzurichten. Und zwei Mal ist sie gescheitert. Zu teuer und zu wenig Kompetenzen lautete die Kritik der Gemeinderäte an der Idee. Nun soll ein Sachverständiger mehr Informationen bringen. Doch welche genau? Der Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 18.

Der Fachmann soll die Idee ausarbeiten, einen Ordnungsdienst mit einem Streetworker zu verknüpfen. (Lösungsbuchstabe P)

Der Fachmann soll klären, mit welchen Selbstverteidigungssportarten und Hilfsmitteln der Ordnungsdienst gegen renitente Störenfriede eingreifen darf. (Lösungsbuchstabe V)

Der Sachverständige soll herausfinden, wie man Stammgäste der einschlägigen Treffpunkte dazu bewegen kann, sich beim Ordnungsdienst zu engagieren. (Lösungsbuchstabe Ä)