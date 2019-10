von Georg Lange

Der Tod eines Menschen kann eine Bandbreite unterschiedlicher Gefühle zum Vorschein bringen – vom Schmerz der Trauer bis hin zu einer Erleichterung, wenn nach einem langen Pflegeprozess der Leidende endlich gehen durfte oder wenn schwierige Verhältnisse in der Familie ein Ende finden.

„Der Tod kann auch eine Panik entstehen lassen, wenn Hinterbliebene nicht wissen, wie es weitergehen soll und ob man alleine klar kommen kann mit den Kindern, dem Haus und der Bestattung“, erläuterte Pfarrer Christian Link bei einer Gesprächsrunde in der Christuskirche anlässlich der Wanderausstellung „Was bleibt von (m)einem Leben?“ der evangelischen Landeskirche. Link lud die Bestatterin Nicole Keller zu einem Referat über die Abläufe nach einem Todesfall ein. Der Pfarrer zeigte sich dankbar ob den Leistungen der Bestattungsunternehmen, die viele Formalien übernehmen.

Mitwirken bei der Trauerfeier

Oftmals bestehe der Wunsch nach einer Trauerfeier in aller Stille, erläuterte Pfarrer Link: Dabei werde aber auch vergessen, dass Verstorbene in weiteren sozialen Bezügen standen. Menschen aus dem Leben des Verstorbenen haben oftmals den Wunsch, bei der Beerdigung teilzunehmen. Zudem gäbe es auch Liebschaften, die vor der Familie verborgen waren und über Jahre andauerten. Es sei wichtig, dass auch die Geliebten voneinander Abschied nehmen könnten. Der Tod sei sehr persönlich, aber nicht privat.

Tritt der Todesfall zuhause ein, sollte als erstes der Hausarzt informiert werden, da er die eventuell vorhandene Krankengeschichte des Verstorbenen kennt, erläuterte Bestatterin Nicole Keller: Sei er nicht zu erreichen, können sich die Hinterbliebenen auch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Der Arzt untersuche den Verstorbenen und stelle die Todesbescheinigung aus. Angehörige können sich dabei in Ruhe verabschieden. Verstorbene müssten nicht sofort abgeholt werden, so Keller: Der Gesetzgeber sehe vor, dass der Verstorbene bis zu 36 Stunden im Haus verbleiben dürfe.

Über das Ordnungsamt könne auch eine Verlängerung beantragt werden. Bestatter können zuhause bei der Waschung, dem Einkleiden und der Aufbahrung helfen. Auch Friedhöfe bieten Räume zur Verabschiedung an. Tritt der Tod im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim ein, übernehme die Einrichtung die Prozeduren.

Welche Pflichten Hinterbliebene haben

In Deutschland gelte Bestattungspflicht. Der Bestattungspflichtige habe dafür Sorge zu tragen, dass der Leichnam einer ordnungsgemäßen Bestattung zugeführt wird, so Keller: Dies seien die nächsten Angehörigen. Anrufe beim Bestatter klären die wichtigsten Schritte und ermöglichen die Vereinbarung von Terminen für Trauergespräche. Für die Ausstellung der Sterbeurkunde benötige das Standesamt die ärztliche Todesbescheinigung sowie Angaben und Urkunden zum Personenstand des Verstorbenen.

In Deutschland besteht Friedhofszwang an einem diesem Zweck gewidmeten Ort. Bestatter bieten hierfür eine Vielzahl von Bestattungsdienstleistungen an. Sie beraten über die Bestattungsart und Friedhofswahl und vereinbaren Termine mit Friedhofsträgern, Kirchengemeinden und Trauerrednern. Sie helfen bei der Wahl der Ausstattung – dem Sarg, der Urne, der Wäsche und des Grabkreuzes.

Je nach Unternehmen gestalten sie auch Trauerkarten und Traueranzeigen für Zeitungen und planen die Gestaltung der Trauerfeier vom Blumenschmuck bis zur Musikauswahl. Bestatter holen den Verstorbenen ab und überführen ihn in einen Klimaraum. Sie versorgen den Leichnam hygienisch, kleiden ihn mit eigener Kleidung ein. Sie betten ihn in den Sarg, ermöglichen eine Verabschiedung am geschlossenen oder geöffnetem Sarg, überführen ihn zum Bestattungsort oder ins Krematorium und dekorieren die Trauerfeier.

Und welche Rechte es gibt

Verheirateten stehe nach dem Tod des Ehepartners drei Mal die volle Rente des Verstorbenen zu. Das soll eine Hilfe für die Bestattungskosten sein, so Keller. Die Bestatterin wies auch auf eine Besonderheit bei der Willenserklärung über die Art der eigenen Bestattung im Testament hin. Bis Testamente eröffnet würden, könnten Wochen vergehen. Der letzte Wille über die Bestattungsart könne jedoch in einer Vorsorge kundgegeben werden, die die eigenen Wünsche und die Selbstbestimmung sichert.

Eine Vorsorge entlastet sowohl den Auftraggeber, der die elementarsten Themen wie Tod und Sterben geregelt weiß, als auch die Hinterbliebenen bei den Finanzen. Bestatter können bei der Aufsetzung eines Bestattungsvorsorge-Vertrags helfen. Sie beraten über dessen Absicherung über ein Treuhandkonto oder eine Sterbeversicherung. Sparbücher seien vor dem Zugriff durch Gläubiger oder durch Abdeckung von Pflegekosten durch das Sozialamt nicht gesichert und böten keinen ausreichenden Schutz für eine Vorsorge.