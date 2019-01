Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Auch die Radolfzeller Fasnacht im Jahr 2019 soll wieder einmal ein Höhepunkt im Jahr werden. Die größte Zunft der Stadt, die Narrizella Ratoldi, ist bestens vorbereitet. Beim traditionellen Pressehoch, im Dialekt liebevoll "d, Fasnet vuzelle" genannt, stellen sie kurzweilig und unterhaltsam ihre Veranstaltungen und Aktionen vor.

Martin Schäuble und ein Teil der Geehrten: (von links) Thomas Pracht, Sascha Hain, Peter Aschinger, Michael Sproll, Joachim Bold und Stefan Schlenker. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Auf seine altbewährten Gegenspieler in der Stadt kann sich Narrizella-Präsident Martin Schäuble verlassen. Oberbürgermeister Martin Staab wurde besonders herzlich begrüßt. Mit Dankbarkeit wandte sich Schäuble an den OB und sprach ihn mit einem vertrauten Du an. Denn während der Fasnacht duzt man sich auch unter Präsidenten und Oberbürgermeistern. "Ohne Dich wäre die Radolfzeller Fasnacht sehr einseitig", sagte Martin zu Martin. Die Vorfreude auf den Narrenspiegel wächst bei diesen Worten. Auch Bürgermeisterin Monika Laule steht bei den Narren hoch im Kurs. Sie und Staab seien schließlich ein "kongeniales Paar", so Schäuble.

Narrizella-Präsident Martin Schäuble (von links) hat die Eheringe für die Narreneltern dabei: "Narrevadder" Thomas Pracht, daziwschen stehen der Geehrten Peter Aschinger und Joachim Bold, "Narremodder" Sascha Hain und Michael Proll. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Doch auch neue Gesichter sind in der Stadt zu begrüßen. Martin Schäuble berichtete hoffnungsvoll von seiner Begegnung mit dem neuen Stadtpfarrer Heinz Vogel. Dieser sei in seiner letzten Wirkungsstätte in Waldkirch ein begeisterter Narr und Mitglied der Waldkircher Narrenzunft gewesen. Vogel selbst habe Interesse auch an der Narrizella bekundet und wolle sich die Radolfzeller Fasnacht genau anschauen. "Das ist ein guter Start", befand Schäuble.

Fasnachts-Fibel für die kleinen Narren

Auch der Nachwuchs müsse auf die Fasnacht eingestimmt werden. Aus diesem Grund hatte die Narrizella Ratoldi eine Fasnachts-Fibel für Kinder zusammen gestellt und drucken lassen. Diese solle an Kindergärten und Grundschulen verteilt werden, damit der Narrensamen spielerisch die Eigenheiten der Radolfzeller Fasnacht kennenlernen kann. Die Zunft hat 2500 Stück auf eigene Kosten drucken lassen. Es gibt auch noch CDs mit mehr Unterrichtsmaterial. Neu ist auch die weiße Schlafmütze mit Stickerei, die im Spielwarengeschäft Swars gekauft werden kann. Der Erlös fließt in die Finanzierung der Fasnacht.

Die Seefunkgruppe ist bereits bestens auf den Narrenspiegel vorbereitet und hat neue Stücke im Gepäck. Eine gibt sie als Vorgeschmack zum Besten. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Der Narrenspiegel verspricht wieder einmal beste Unterhaltung. Tim Schwenke und Ole Schmal gaben einen kleinen Einblick und traten in ihren Paraderollen als sehr zweifelhafte Radolfzeller Jugendliche auf. Mangels Job-Alternativen wollen beide nun beim Kommunalen Ordnungsdienst anfangen. Was genau der KOD macht, das wissen beide nicht so genau. Aber es wird klar: Die Garde der Narrizella hat das Radolfzeller Stadtgeschehen das ganze Jahr über äußerst kritisch und aufmerksam beobachtet. Ihr Resümee gibt es dann an vier Vorstellungstagen, Samstag, 16. Februar, 20.11 Uhr, Sonntag, 17. Februar, 14 Uhr und 20.11 Uhr und Montag, 18. Februar, ebenfalls 20.11 Uhr.

Sonja Uhl (links) und Heike Heinzelmann vom Spielwarengeschäft Swars. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Seefunkgruppe hatte ihr Motto für den Narrenspiegel verraten. Sie möchten sich den Piraten aus der Comic-Serie Asterix annehmen und Radolfzell vom See aus beobachten. Seit Oktober proben die Musiker für ihre Auftritte. Einen kurzen Vorgeschmack gab es auch für die Gäste des Pressehocks: Ein neues Lied wurde präsentiert. Etwas darf schon mal verraten werden, es geht um die Wapo Bodensee.

Hat wie immer seinen Spaß: Narrizella-Präsident Martin Schäuble | Bild: Schneider, Anna-Maria

Von den Holzhauern stellten Andreas Fiedler als Claus Kleber und Clemens Blender als Gundula Gause das Programm für den Holzhauerball am Samstag, 23. Februar, ab 20.11 Uhr, vor. Das Motto lautet: Andere Länder, andere Sitten. Martin Schäuble lobte das Konzept der Holzhauer: "Sie haben es geschafft, Tradition und Brauchtum mit Moderne zu verbinden. So macht es wirklich allen Spaß". Für das etwas fortgeschrittenere Alter haben die Narren das ehemalige "Altenkonzert" am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr im Milchwerk neu konzipiert. Es heißt nun Zeller Fasnet Stadel und nicht mehr und nicht weniger als jede Musikgruppe aus Radolfzell wird an diesem Nachmittag für die Gäste aufspielen. Eine Weltpremiere gibt es auch so ganz nebenbei: Die Narrenmusik hat eine CD aufgenommen und wird sie an diesem Nachmittag verkaufen.

Machen Lust auf den Holzhauerball: Andreas Fiedler als Claus Kleber und Clemens Blender als Gundula Gause. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Narrenzeitung Kappedäschle feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Seit 1969 erscheint jährlich die Zeitung. Für das Jubiläum hat sich Lothar Rapp die vergangenen Ausgaben genau angeschaut und wird auf 80 Seiten plus vierseitiger Beilage eine Mischung aus neuen und alten Texte präsentieren. Nicht immer war der Blick zurück besonder erhellend. "Was da alles für einen Käs' drin stand" befand der Kappedäschle-Chefredakteur. Nur das Titelbild konnte Rapp noch nicht wie gewohnt präsentieren. Künstler Christian Dierks sei noch nicht fertig.

