Radolfzell vor 3 Stunden

Warum ein Ex-Radolfzeller eine 1500-Kilometer-Wanderung quer durch Europa auf sich nimmt, nur um seine Esel bei sich zu haben

Peter Theismann hat viele Jahre in Spanien gelebt. Dort hat er zwei Gefährten gefunden, zwei zauberhafte Esel. Nun will er zurück an den See und natürlich sollen die Esel mitkommen. Wir haben mit ihm während seiner langen Wanderung gesprochen.