Nicht nur die Politik, auch die Fasnacht ist zum Großteil noch eine echte Männerdomäne. Bei der Narrenmusik, dem Narrenrat und der Garde sind nur Männer zugelassen. Dabei ist das politische Deutschland schon ein kleines bisschen weiter. Hier hat seit etlichen Jahren eine Frau aus der Uckermark das Sagen. Was Angela Merkel als erste Frau geschafft hat, das liegt in Radolfzell in weiter Ferne.

Leider gibt es (noch) keine Narrenrätin

Da hilft es auch nicht, dass eine SÜDKURIER-Redakteurin, die nach 24 Stunden unter Narren so übernächtigt war, Regula Brandt zur Narrenrätin befördert hatte. Da war der Wunsch wohl Mutter des Gedankens. Regula Brandt ist im Gremium der Hansele-Gruppe aktiv. Was vermutlich einem Minister-Posten gleich kommt. Aber (noch) keine richtige Narrenrätin. Was nicht ist, kann ja noch werden.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Doch bleiben wir erst einmal bei den Männern. In der vergangenen Woche haben sich die zwei wohl berühmt-berüchtigsten Staatschefs in Vietnam getroffen. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un endete frühzeitig ohne eine Einigung. Wesentlich erfolgreicher war das Treffen zweier mindestens genauso berühmt-berüchtigten Männer in Radolfzell. George Trump, seines Zeichens Chef der SÜDKURIER Lokalredaktion, und Tobi Franz, musikalischer Diktator der Froschenkapelle, haben sich in der SÜDKURIER-Geschäfststelle zum Verhandlungsgipfel getroffen. Es ging um den Namen des "Trump-Towers".

Video: Schneider, Anna-Maria

Franz kritisierte die Eitelkeit, ein Gebäude nach sich selbst zu benennen. "Trump Tower" möge zwar eine nette Anlautreim sein, würde aber dem Charakter Radolfzells nicht gerecht werden. Um nicht den Namen komplett ändern zu müssen, schlug Tobi Franz vor, den "Trump Tower" künftig "Trumpet Power" zu nennen. Jeder in Radolfzell wisse um die Bedeutung eines Blechblasinstrumentes. Und man müsse nur wenige neue Buchstaben für ein Schild besorgen.

George Trump nimmt den Deal an

George Trump ließ sich auf diesen Deal bereitwillig ein. Wie es sich für einen Zeitungschef mit Social-Media-Affinität gehört, wurde der Vertrag mit einem Selfie besiegelt. Daran könnte sich die große Politik in Hanoi, Washington oder Pjöngjang ruhig eine Scheibe von abschneiden.