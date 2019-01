von Georg Lange

Martin Zingsheim ist 34 Jahre jung, Vater von vier Kindern und weiß wovon er spricht: "Schaffen sie sich Kinder an. Sie führen zu einer Reduktion aufs Wesentliche – auch finanziell." Wobei: Beim Kabarett-Winter im Milchwerk kam der Tipp für einige Besucher zu spät. Zingsheim brach mit seinem Kabarett eine Lanze für den Verzicht. Nicht mehr: "Aber bitte mit Sahne." Ganz im Gegenteil: "Aber bitte mit ohne", so der Titel seines Programms. Doch auf eines verzichtete die Kölsche Frohnatur nicht: Auf seinen Humor, die flinke Zunge und auf rasiermesserscharfe Sezierung gesellschaftlicher Verhältnisse.

Zingsheim verzichtet gerne

Zingsheim verzichtet gerne – auch auf alles religiöse. Häufig ist Religion nur ein medikamentöses Problem – gibt es da nichts von Ratiopharm? Zwar würden sich immer mehr junge Männer gegen das Priesterseminar und für die Psychotherapie entscheiden. Doch so ganz ohne Religion sei auch schade. Denn ohne sexualisierte Gewalt würden die Regensburger Domspatzen nicht authentisch klingen, befindet er.

Die Situation für Frauen, Atheisten, Schwule und Demokraten seien in den muslimischen Ländern furchtbar. So etwas sei hier unvorstellbar. Etwas länger brauchte das Publikum für die darin versteckte Pointe. Zingsheim gab Nachhilfeunterricht: Erst vor hundert Jahren wurde hier das Frauenwahlrecht eingeführt, vor vier Jahrzehnten schlug zum letzten Mal eine Guillotine in Europa zu und vor drei Jahrzehnten wurde der Paragraph 175 abgeschafft.

Religion und Karneval

Man komme von der Religion nicht los, weil sie Ähnlichkeit mit dem Karneval habe, resümiert Zingsheim. Auch dort gehe es immer feuchtfröhlich zu. Egal ob der Heiland nun auf die Erde kommt, stirbt oder wieder weg fliegt: Hauptsache es gibt ordentlich Stoff. Das sei verständlich, da diverse Glaubensinhalte nüchtern eher fragwürdig erscheinen. Auch im Gottesdienst wäre einiges geboten: Priester hätten einen immensen Spaß an der Verkleidung, es gibt dazu fette Musik und etwas Bodennebel. Männer mit einer speziellen sexuellen Orientierung in Frauenkleidern würden in Köln erst gar nicht auffallen.