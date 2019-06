In der Mitgliederversammlung des Münsterchors Radolfzell standen Vorstandswahlen an. Barbara Drosdek wurde als Vorsitzende wiedergewählt, Brigitte Steinert als stellvertrende Vorsitzende, Brigitte Robitz als Kassiererin und Luitgard Matatko als Schriftführerin.

Änderungen gab es jedoch laut eine Pressemitteilung des Münsterchors bei den Ämtern des erweiterten Vorstandes. Stimmführerinnen für den Sopran bleiben Carla Poëzevara und Renate Müller sowie für den Alt Nicole Reimer und Heidemarie Hirling. Als Stimmführer Tenor stehen nun Michel Wennrich und Toni Kral zur Verfügung. Im Bass übernehmen diese Aufgabe Heinz Vogel sowie Andreas Kochlöffel. Monika Kirchmann und Veronika Dietz-Stadtfeld übernehmen das Amt der Kassenprüferinnen.

Mit Dank und einem Geschenk wurden in der Sitzung die ausscheidenden langjährigen Stimmvertreter Berthold Robitz, Wilfried Lauinger und Dietger Denzel aus dem Amt verabschiedet. Ebenso erhielten die aus dem Amt scheidenden Kassenprüfer Werner Löhle und Eva-Maria Seefelder ein Präsent und Dank. Werner Löhle hatte das Amt des Kassenprüfers bereits gefühlt „seit der Steinzeit“ inne, wie er zum Abschied verlauten ließ.

Der Münsterchor freut sich über einen starken Mitgliederzuwachs: Er verfügt nun über 61 Stammsänger sowie sechs Projektsänger. In seiner Pressemitteilung teilt der Verein mit, dass interessierte Sänger aller Stimmlagen jederzeit zum Schnuppern eingeladen seien. Die Chorproben finden jeweils mittwochs um 20 Uhr im Friedrich-Werber-Haus statt. Erstkontakt bei Münsterkantor Andreas Jetter per E-Mail an a.jetter@kath-radolfzell.de. Jetter leitet den Chor laut der Internetseite des Chors seit dem Jahr 2013. Die Ursprünge des Münsterchors gehen bis in das Jahr 1712 zurück.

Infos im Internet:

http://www.muenstermusik-radolfzell.de