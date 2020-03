von Lisa Liebsch

Die Haltung eines Hundes wird oft mit viel Arbeit und Disziplin verbunden. Was also, wenn man sich direkt mehrere Tiere auf einmal ins Haus holt? Und was, wenn man sie parallel zu Blindenführhunden ausbilden möchte? Susanne Grünberger widmet sich in ihrem Vortrag den Helfern auf vier Pfoten und spricht über die Ausbildung der Tiere.

Da Susanne Grünberger keine gebürtige Markelfingerin sei, habe sie sich gefreut, trotzdem für den Vortrag vorgeschlagen worden zu sein. „Es wird endlich mal Zeit, dass die Markelfinger wissen wer die Frau ist, die immer mit anderen und vor allem mit mehreren Hunden rumläuft“, erklärt sie und lacht. Außerdem habe sie so die Chance, die Interessenten über ihren Beruf zu informieren.

Vortrag am Montag, 9. März

Die Betreiberin einer Blindenführhundeschule wird daher am Montag, 9. März, um 20 Uhr im Rahmen der Reihe „Markelfinger Köpfe“ im Rathaus über die Schritte sprechen, die ein Hund ab dem Welpenalter bis zur vollständig abgeschlossenen Ausbildung als Blindenführhund durchläuft. Zudem thematisiere sie die Ausbildungsinhalte und -ziele, sowie die Kenntnisse, die der Hund am Ende haben sollte.

Radolfzell Blindenführhunde in Ausbildung: Diese Fellnasen werden zu tierischen Helfern auf vier Pfoten Das könnte Sie auch interessieren

„Während der Promotion habe ich mir einen jungen Hund zugelegt. Einen Jagdhund. Der ist mir schier über den Kopf gewachsen.“ Dies war laut Susanne Grünberger auch der Grund, weshalb sie überhaupt mit der Thematik in Kontakt gekommen sei. Ihre Leidenschaft habe sie nach all den Jahren in dem Beruf nie verloren. „Wenn Hund und Mensch zusammenkommen und der Hund merkt, dass er gebraucht wird und sich auf den neuen Halter fixiert, ist das eine starke Belohnung für die Arbeit“, sagt Grünberger stolz.

Paten für Welpen gesucht

Dennoch gebe es in diesem Beruf auch einige Tücken. Beispielsweise könne die Begegnung zwischen Mensch und Tier, so Susanne Grünberger, auch schiefgehen, und nicht jedes Tier würde sich überhaupt erst zum Blindenhund eignen. Doch mit dem Vortrag hofft sie, den Zuhörern einen Einblick in das Gebiet zu gewähren und den ein oder anderen dazu zu verleiten, eine Patenschaft für einen Welpen zu übernehmen. Darauf werde sie am Donnerstag aber ebenfalls genauer eingehen.

Zur Reihe: „Markelfinger Köpfe“ wird seit dem Jahr 2018 vom Verein „Markelfingen attraktiv“ organisiert. Von November bis März stellen fünf Persönlichkeiten aus Radolfzell-Markelfingen ihr Spezialgebiet in einem Vortrag vor, jeweils an einem Montagabend.