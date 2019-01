Im Endspurt scheint der Spitalfonds Radolfzell den Neubau des Pflegeheims auf der Mettnau gerade noch rechtzeitig über die Ziellinie zu bringen. Werden der Heimaufsicht keine umsetzbaren Pläne vorgelegt, greift die gesetzliche Regelung zum 1. September 2019 – dann ist die Einzelzimmerunterbringung von Bewohnern in Pflegeheimen zwingend vorgeschrieben. Bei 32 Doppelzimmern oder 64 Plätzen im bestehenden Heilig-Geist-Spital wäre das ein kaum zu verkraftender wirtschaftlicher Einschnitt. Stehen die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung für das neue Pflegeheim bis zum Mai, hat der Spitalfonds zumindest die Möglichkeit, über eine Ausnahmegenehmigung die Zweibettzimmer für eine begrenzte Übergangszeit in Anspruch zu nehmen. Es wäre bitter für die Stadt Radolfzell, sollte das Projekt an dem lange bekannten Termin, 1. September, scheitern. Und es würde allen Beteiligten im Kommunalwahljahr 2019 auf die Füße fallen.

Radolfzell Raumprogramm für das neue Pflegeheim auf der Mettnau steht Das könnte Sie auch interessieren