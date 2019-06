von Georg Lange

Bis zum 12. September heißt es an jedem Donnerstag: Herzlich Willkommen auf dem Abendmarkt. Seit zehn Jahren feiern Radolfzeller Bürger und Gäste aus der näheren Region auf dem Marktplatz ihren kulinarischen Abendmarkt.

„Es geht um ein Miteinander-Gestalten, ums Feiern und ums Einkaufen“, eröffnete Oberbürgermeister Martin Staab am Donnerstag auf dem Marktplatz die Saison. 41 Beschicker bieten kulinarische Köstlichkeiten, regionales Kunsthandwerk sowie frisches Obst und Gemüse an.

Große Auswahl für Hungrige

Es lohnt sich mit Hunger auf den Markt zu gehen. Nie zuvor gab es ein reichhaltigeres Angebot zur Auswahl. Die neu errichtete Konzertbühne verspricht zudem, dass aus dem Abendmarkt ein kleines Bürgerfestival erwachsen könnte.

Die ersten Vorbereitungen für den Abendmarkt begannen bereits Ende September letzten Jahres. Die Touristik- und Marketing GmbH (TMG) lud die Beschicker zu einem Feedback-Gespräch ein um das letztjährige Marktgeschehen zu reflektieren und um neue Ideen einzuholen. Ein Ergebnis der Gespräche war, dass der Konzertplatz vor dem Zunfthaus in Absprache mit den Interessen der Marktbeschicker aufgegeben wurde.

Musikbühne am Ratoldus-Brunnen als Neuerung

Mit den frei gewordenen Finanzmitteln errichtete die TMG für die Konzerte eine professionelle Trailer-Bühne vor dem Ratoldus-Brunnen in Blickrichtung zum Rathaus. Das ermögliche nun eine gleichmäßige Beschallung über den gesamten Marktplatz hinweg, so die Leiterin des Abendmarktes, Martina Gnirß.

In der Gesprächsrunde wurden Themen für den Markt besprochen, die den Marktbeschickern eine kreativere Mitgestaltung ermöglichen sollen. Mit der Folge, dass es mehr kulinarische Themenabende als in den Vorjahren geben wird. Ebenso wurden Möglichkeiten ausgelotet, wie sich die Teilnehmer bei einem potentiellen Unwetter verhalten können. Aus den Ergebnissen entstand die diesjährige Marktkonzeption.

Andere Gemeinden lassen sich vom Abendmarkt inspirieren

Jeder Beschicker ist für seine Logistik verantwortlich. Die TGM stellt die Plätze, das Konzept und den Strom bereit. Kurz vor der ersten Veranstaltung informierte die TMG Behörden, Polizei und Rettungsdienste über den genauen Aufbau. Feuerwehr und Rettungsdienste können sich so in puncto Einfahrtsmöglichkeiten vorab orientieren. In den letzten zehn Jahren wurde lediglich ein einziger Fall eines Besuchers mit einem Kreislaufproblem verzeichnet. Für Besucher stehen bis 21 Uhr im Rathaus Toiletten zur Verfügung, darunter auch ein barrierefreies WC.

Bei angenehmem Wetter rechnen Veranstalter mit mehr als 2000 Besuchern

Der Abendmarkt belebt die Innenstadt und animiert Gemeinden zur Nachahmung. Der Markt entwickelte sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem geselligen Treff der Bürger nach Feierabend. Bei regnerischem und heißem Wetter rechnet der Veranstalter mit rund 1000 Besuchern pro Abend. Bei gemäßigten Temperaturen zieht der Abendmarkt mehr als doppelt so viele Bürger und Touristen an.

In dieser Saison begleiten 24 Führungen und Touren den Abendmarkt. Die meisten enden mit einem Abschlussgetränk auf dem Marktplatz. Am 25. Juli öffnet der Münsterbauverein um 16 Uhr den Seiteneingang zur Turmbesteigung im Münster.