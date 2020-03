von Natalie Reiser

Liebe, Lenz und Leidenschaften – so flink wie die drei Worte von den Lippen rollen, reihte das Improtheater Konstanz in der Zeller Kultur mit viel Humor eine spontan entwickelte Theaterszene rund um die großen Emotionen an die andere.

Roberto Hirche, Bernadette Mansmann und Julian Jauch präsentierten einen Abend voller Spielfreude und steckten ihr Publikum im ausverkauften Theater von der ersten Sekunde an mit ihrer Heiterkeit an.

Liebe? Man will sexy sein. Hat Herzklopfen. Und keinen Hunger

Wo Roberto Hirche und seine Schauspielkollegen auftreten, ist Mitmachen angesagt. Die Zuschauer liefern die Ideen für die einzelnen Szenen. „Was fällt euch zu Liebe ein?“ Küssen, Vertrauen, Herzklopfen, sexy sein oder eben leider blind, rufen die Zuschauer.

Besonders erheiternd für die Schauspieler sind die wohl eher selten genannten, völlig profanen Assoziationen wie die eines männlichen Besuchers: „Dass man keinen Hunger hat.“

Die Schattenseiten der Liebe

Doch wie alles im Leben, hat auch die Liebe ihre Schattenseite. Stress im Alltag, Schwiegermütter, falsch eingeräumte Geschirrspüler töten sie, so die Erfahrungen des Publikums.

Ähnlich ist es beim Lenz: Heuschnupfen, Heilfasten, Jäten und Fruchtfliegen vermiesen die Jahreszeit der Knospen, Düfte und Schmetterlinge.

Nach kurzer Rekapitulation legt das Trio los. Hirche spielt den pingeligen, gestressten Hausmann, der von seiner Business-Ehefrau fordert, Messer mit der scharfen Seite nach unten in die Spülmaschine zu räumen.

Wenn Tanzlehrer Enzo den Rasen mäht

Lachtränen fließen, als Hirche und Mansmann sich als Rentnerinnen Erna und Sophie über den Nachbarn (Julian Jauch), echauffieren, der zu laut den Rasen mäht. Doch der ungeliebte Jüngling entpuppt sich als erotischer Tanzlehrer Enzo und die Damen schmelzen an seinem Waschbrettbauch dahin.

Pianist Andreas Bohl untermalt die Szenen stimmungsvoll, mal sanft, mal dramatisch. Jens Weber taucht die Bühne ins richtige Licht. Für Hintergrundgeräusche ist das Publikum zuständig: Wind, Fruchtfliegen und Hornissen. Wenn statt der Möwe mal ein Geier ruft, ist es auch in Ordnung. Im Improtheater geht alles.