Sie wird als die Stimme des deutschsprachigen Chansons bezeichnet. Zart, verträumt und mit großem Wiedererkennungswert. Die Sängerin Annett Louisan kommt im Rahmen des Milchwerk Musik Festivals am Freitag, 11. September 2020, nach Radolfzell. Mit dabei hat sie ihr neues Album „Kleine große Liebe“. Darin erzählt sie von dem Weg einer Künstlerin, erwachsen zu werden, aufmerksam zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst treu geblieben zu sein.

Dialog zwischen Künstlerin und Publikum

Die 42-Jährige wolle sich nicht weiterhin in ihrer gelernten Rolle gefallen, und etwas Neues wagen, teilt der Veranstalter mit. Weniger mit Charakteren und Figuren kokettieren, aber dafür mehr Wahrheit, mehr Wahrhaftigkeit wagen. Es gehe um nicht weniger als den berühmten nächsten Schritt. Was soll ich tun, mit der Zeit, die vor mir liegt? Will ich Verantwortung übernehmen? Wo soll ich hin mit meiner ganzen Liebe? Mit meiner kleinen und mit meiner großen Liebe. Fragen, die jeder Mensch an einem bestimmten Punkt in seinem Leben kenne. Annett Louisan auch. Und im schönsten Fall lösen sich diese Fragen im Dialog zwischen der Künstlerin und ihrem Publikum auf.

Radolfzell Prominenter Hutträger im Milchwerk: Johannes Oerding spielt beim Milchwerk Musik Festival Das könnte Sie auch interessieren

Louisan hat sich geändert, ist angekommen. Das neue Album sei endlich ein Album, dass noch mehr als zuvor von ihr handele, dass ihr näher komme als jedes ihrer bisherigen Alben. Dennoch passe es so gut und so schlüssig in die Lebens- und Künstlergeschichte, so der Veranstalter. Angekommen sei sie, weil alle Träume des Jungseins gelebt seien, und am Ende der Träume oft hässliche Wahrheiten stünden. Davon möchte sie im Milchwerk erzählen.

Karten gibt es in drei Kategorien zum Preis von 47,40, 46,10 und 42,80 Euro unter der Ticket-Hotline (08 00) 9 99 17 77 oder direkt in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle in der Schützenstraße, Öffnungszeiten täglich von 9 bis 13 Uhr. Für Abonnenten gibt es ein Kontingent an vergünstigten Eintrittskarten für 39,50, 36,80 und 34,20 Euro. Sie sparen damit 20 Prozent des Ticketpreises. Das Angebot ist auf 100 Tickets begrenzt. Maximal zwei Tickets pro Person.