Radolfzell Von der Blockhütte zum Dojo

Die Radolfzeller Karatekas können auf ein halbes Jahrhundert ihres Bestehens zurückblicken: 1967 gründete sich der Verein.

50 Jahre äußerst erfolgreiche und lebendige Dojo-Geschichte wären für die Radolfzeller Karatekas eigentlich ein Riesengrund für eine große Jubiläumsfeier gewesen. Doch es blieb einfach keine Zeit dafür, und so geht das Jahr leise zu Ende.

"Viele von uns sind gerade beruflich und privat so angespannt, dass wir nichts Richtiges hätten auf die Beine stellen können. Uns war es deshalb wichtiger, uns auf das Wesentliche – den Sport und unseren Nachwuchs – zu konzentrieren", macht Dojo-Leiter Werner Bührer klar, zumal man wie alle anderen Vereine heute um Mitglieder kämpfen müsse. So habe man sich auf einen Sonntagsbrunch für den Verein beschränkt sowie auf einen Jubiläums-Auftritt am Konzertsegel im Rahmen des Hausherrenfestes. Wolfgang Drobig, einzig verbliebenes Gründungsmitglied, nahm das Jubiläum dennoch zum Anlass, die Entstehung des Karate-Dojos Radolfzell zu recherchieren: Alles begann schon einige Zeit vor der Gründung. "Die älteren Radolfzeller kennen sicher noch die Blockhütte im Wald, die bis Mitte der 60er Jahre in der Nähe des Hochbehälters Buchhof stand", so Drobig: "Genau diese Hütte war einst der erste Trainingsort für eine Handvoll junger Männer, die sich für eine asiatische Kampfkunst begeisterten, das Shotokan-Karate." Ursprünglich stamme dieser Kampfsportstil aus Okinawa, wo er als wirksames Mittel zur Selbstverteidigung ohne Waffen große Bedeutung erlangte.

Hartes Training, äußerste Selbstdisziplin, Körperbeherrschung, Konzentration und Achtung des Gegners seien wichtige Eckpfeiler dieser hier noch weitgehend unbekannten Kampfsportart, erzählt Drobig. Der Radolfzeller Edgar Albert trainierte die Gruppe nach asiatischer Tradition und den strengen Lehren des Karate-Meisters, Gichin Funakoshi, dem japanischen Begründer des Shotokan-Stils.

"Das außergewöhnliche Training zog viele Neugierige an, und der Andrang von Leuten, die Karate lernen zu wollen, war so groß, dass man sich im Jahr 1967 entschied, einen Verein zu gründen: das Karate-Dojo Radolfzell", so Wolfgang Drobig weiter. Er selbst sei damals 15 Jahre alt und "richtig angefressen" von der neuen Sportart gewesen. "Wer zu diesem Kreis zählte und das damals sehr harte Leistungstraining absolvierte, genoss höchsten Respekt bei allen", erinnert sich Schwarzgurt-Träger Drobig.

Die Vereinsgründung war auch die Voraussetzung, dass man im gleichen Jahr noch dem Dachverband, dem Deutschen Karate Bund, beitreten konnte und somit als dessen Mitglied auch an Lehrgängen, Wettkämpfen und Gürtelprüfungen teilnehmen konnte. Seitdem ging die Entwicklung des Vereins steil bergauf. Kampfsportarten wurden immer populärer. Karate-Filme mit Bruce Lee sorgten für einen regelrechten Karate-Boom.

"Die Nachfrage nach Anfängerlehrgängen im Karate-Dojo Radolfzell war enorm. Jedes Jahr fand mindestens einer statt und 100 Teilnehmer pro Lehrgang waren keine Seltenheit", berichtet Wolfgang Drobig, der viele Jahre Dojoleiter war. Besonders gefragt waren auch die Anfängerlehrgänge für Kinder. Nicht nur das effektive Training durch qualifizierte Ausbilder, sondern auch die zahlreichen Erfolge bei Wettkämpfen auf nationaler und Internationaler Ebene sorgten für einen ausgezeichneten Ruf des Vereins, weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Im Laufe der bisherigen Vereinsgeschichte haben 54 Karatekas die Prüfung zum Schwarzgurt bestanden. Einer der vielen Erfolgstalente, die im Karate-Dojo Radolfzell ausgebildet wurden, ist Toni Dietl. Er war mehrfacher Europameister und über zehn Jahre Bundestrainer im Deutschen Karateverband. Heute ist er der Präsident des Karate-Kollegiums Deutschland und immer noch ein treuer Vertreter des Karate-Dojo Radolfzell, wie Werner Bührer unterstreicht, der seit 25 Jahren das Karate-Dojo Radolfzell leitet.

Karate hat sich im Laufe der 50 Jahre verändert. Das Erlernen wirksamer Selbstverteidigung spielt gerade bei Frauen und Mädchen mittlerweile eine wichtige Rolle. Neue Trainingsformen wie das Sound-Karate werden insbesondere von Kindern geschätzt, berichtet Werner Bührer. "Fit durch Karate" werde ebenfalls immer beliebter. Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Gelassenheit, Ausdauer, Kraft gehören ebenso ins aktuelle Trainingsprogramm wie Entspannungstechniken, Atemübungen, Meditation und andere Konzentrationsübungen.

Der Verein

Informationen im Internet:

Das Karate Dojo Radolfzell hat 145 Mitglieder, darunter 43 Kinder. Unabhängig von Anfängerkursen kann jeder mit Karate beginnen. Als Trainer stehen erfahrene Karetekas zur Verfügung. Auch einige Ü60-Senioren, die mit Stolz den schwarzen Gürtel tragen, trainieren im Karate-Dojo Radolfzell. Trainingsort ist die Sonnenrain-Schulturnhalle, Schlesierstraße 31. Die Kindergruppe findet montags 17.30 bis 18.45 Uhr statt. Montags und mittwochs ab 19 Uhr trainieren alle Graduierungen. Und donnerstags ab 20.30 Uhr kann nach Absprache teilgenommen werden.