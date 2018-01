Radolfzell Von Napoleon und Großmogul: Dreikönigsfrühschoppen der Froschenzunft

Büttenredner Gerhard Baumgärtner nimmt die Radolfzeller Kommunalpolitik aufs Korn und die Froschenzunft liefert die musikalische Umrahmung in gewohnter Qualität

Die Mögginger Narrenzunft richtete in diesem Jahr den traditionellen Dreikönigsfrühschoppen der Froschenzunft und der Zeller Ortsteilzünfte aus, doch die heimische Mindelseehalle reichte für die zu erwartende Narrenschar nicht aus. Welsbart-Präsident Burkhard Grob lag mit seiner Einschätzung absolut richtig. Zahlreiche Hästräger vieler Zünfte aus der ganzen Region pilgerten in die Güttinger Buchenseehalle, die zur Schimmelreiterhalle umgebaut wurde, um gemeinsam einen furiosen Start in die Fünfte Jahreszeit hinzulegen.

Die Froschenkapelle unter Leitung von Tobias Franz wuchs bei diesem Dreikönigsfrühschoppen wieder einmal musikalisch über sich hinaus. In den vergangenen Monaten hatten sich die Musiker offenbar keine Erholungspause gegönnt. Das ganze Jahr über begeisterten sie bei vielen Anlässen mit ihrer stimmungsvollen und mitreißenden Musik. Sie sind das unangefochtene und wohl auch ein unverzichtbares Aushängeschild der Froschenzunft. Den Dreikönigsfrühschoppen eröffneten sie zünftig mit dem Zeller Narrenmarsch. Die beiden Ortsvorsteher von Möggingen und Güttingen gaben gemeinsam einen verbalen Startschuss in der Bütt. Den symbolischen Eintrittspreis in die Güttinger Halle zahlte Möggingens Ortsvorsteher Ralf Mayer an seinen Nachbarkollegen Thomas Will mit einer hochprozentigen Flasche Zibatenschnaps, eine bekannte Mögginger Spezialität. Es gibt so manche lustige Anekdoten aus der reichen Geschichte beider Orte, die die Ortsvorsteher mit hämischer Narrenfreiheit zum Besten gaben.

Für einen gelungenen Auftritt sorgte eine junge Mögginger Tanzgruppe unter der Regie von Sabrina Avagliano. Doch danach stieg Gerhard Baumgärtner als "glücklicher Scheißkerl" mit herben und derben Erfahrungen aus der Kommunalpolitik in die Bütt. Der Zeller Stadtrat präsentiere sich wie ein Hennefurz, wie er mit einem aufgeblasenen Luftballon zu demonstrieren versuchte. OB Martin Staab spiele den Napoleon, doch der liege ja im Pariser Invalidendom. Er leide aber unter einem Tinnitus, denn er höre nur von Pfeifen um sich herum. Bürgermeisterin Monika Laule halte er für so überflüssig wie einen Sandkasten in der Sahara. Das Verhalten des Rathauschefs wurde in der Bütt heftig närrisch analysiert. Das könnten sich jedoch nur Narren leisten, ohne Ängste zu haben.

In einem Sketch der Welsbartzunft wurde Möggingen zur geistigen Supermacht der Region hochstilisiert. Die Vertreter sämtlicher Ortsteilzünfte wurden zur Audienz beim Präsidenten der Großwelsbartzunft geladen. "Burkhard I" residierte dabei wie ein Großmogul auf seinem Welsbartthron. Von reizvollen Damen umgarnt, ließ er sich mit Wein aus einem goldenen Krug verwöhnen.

Mit einem originellen Vortrag kam als närrischer Botschafter der Höri Andreas Bölli auf die Schimmelreiter-Bühne. Als Hörianer müsse er dringend in Radolfzell nach dem Rechten sehen, denn diese Stadt befinde sich in einem jämmerlichen Zustand. Nur die weithin bekannten Musikanten der Froschenkapelle und des Fanfarenzugs sowie die Güttinger "Bad Bull-Guggenmusigg" könnten die alte Stadt zumindest musikalisch wieder retten. Ihre Fähigkeiten dazu stellten sie beim Dreikönigsfrühschoppen eindrucksvoll unter Beweis.

Die Fasnacht der Mögginger Narren ist bereits geplant: Nach dem Dreikönigsfrühschoppen stehen zwei bunte Abende am Freitag, 26. Januar und Samstag, 27. Januar in der Mindelseehalle an, jeweils um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf zu den bunten Abenden findet am Samstag, 20. Januar, von 10 bis 11 Uhr im Rathausstüble statt. Außerdem wird die Welsbartzunft am 11. Februar am Umzug in Radolfzell teilnehmen.